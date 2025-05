Isola Vic.na – Inaugurato nuovo tratto della ciclopedonale Vicenza-Schio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato inaugurato oggi a Isola Vicentina un nuovo tratto della pista ciclopedonale dell’Asse relazionale 36 Vicenza-Schio, importante infrastruttura per la mobilità dolce e il cicloturismo nel territorio provinciale. L’opera collega il ponte di San Rocco con il centro abitato, lungo il torrente Orolo, ed è parte di una visione strategica per il miglioramento dell’accessibilità e la promozione del turismo sostenibile.



L’intervento, del valore complessivo di 620.000 euro, è stato cofinanziato dalla Provincia di Vicenza con un contributo di 280.000 euro. Il nuovo tratto si sviluppa su una passerella metallica a sbalzo, struttura in acciaio e un percorso su terreno naturale, rinforzato da muri arginali in massi ciclopici. La pista, larga 2,5 metri e con doppio senso di marcia, è dotata di illuminazione, segnaletica moderna e accessibile anche alle persone con disabilità, grazie a una pendenza inferiore al 5%.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il sindaco di Isola e consigliere provinciale con delega alla viabilitàFrancesco Enrico Gonzo, la giunta comunale di Isola, tecnici e progettisti dell’opera, oltre a cittadini che hanno simbolicamente percorso i primi metri del nuovo tracciato in bicicletta.



“Eravamo qui il 2 agosto scorso per avviare simbolicamente il cantiere -ha dichiarato in sindaco Gonzo- oggi siamo orgogliosi di restituire alla comunità un’opera sicura, funzionale e pienamente usufruibile. Con questo tratto miglioriamo sensibilmente l’ingresso al nostro paese e compiamo un ulteriore passo verso una rete ciclabile moderna e inclusiva.”



È già in fase di progettazione il proseguimento del tracciato fino al ponte di legno, a completamento di un collegamento con i percorsi esistenti.



“Il tratto si inserisce nel cosiddetto “corridoio verde” tra Vicenza e Schio, attraversando Costabissara, Malo e San Vito di Leguzzano -ha affermato il presidente Nardin- e rientra nel piano provinciale degli itinerari ciclabili, grazie al quale la Provincia di Vicenza promuove le piste ciclabili finanziando ogni anno opere che realizzano i Comuni. Una sinergia grazie alla quale il territorio vicentino sta diventando sempre più ciclabile, con l’obiettivo concreto di rendere la bici una reale alternativa all’auto per gli spostamenti quotidiani, non solo nel tempo libero ma anche per recarsi a scuola o al lavoro.”



Il nuovo tracciato rappresenta anche un tassello della strategia di sviluppo del cicloturismo nella Pedemontana Veneta. Secondo il rapporto Isnart–Legambiente 2025, il cicloturismo ha generato in Italia 89 milioni di presenze e un impatto economico vicino ai 10 miliardi di euro. Un segmento in costante crescita, che valorizza la bellezza, la cultura e l’autenticità dei territori.