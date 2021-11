Investita in Riviera: donna gravissima

Grave incidente ieri sera alle 19.30 in Riviera Berica poco dopo l’incrocio che porta al Tormeno, dove una donna di 64 anni è stata investita da un’auto e versa ora in gravissime condizioni. Ad investirla una Opel Agila alla guida della quale si trovava una ragazza di 19 anni. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, accorsa sul posto assieme al Suem. Non è chiaro che la donna stesse attraversando le strisce pedonali. Per l’impatto, la 64enne è stata sbalzata a molti metri di distanza.