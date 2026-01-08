Iniezioni dimagranti, il peso torna in meno di due anni dopo lo stop: lo rivela uno studio

Chi interrompe le iniezioni dimagranti tende a riprendere tutto il peso perso in meno di due anni, e lo fa a una velocità nettamente superiore rispetto a chi segue altri percorsi di dimagrimento. È quanto emerge da una vasta analisi scientifica rilanciata da The Guardian, che accende i riflettori sui limiti dell’uso a breve termine dei farmaci anti-obesità.

Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Oxford e pubblicato sul British Medical Journal, ha analizzato 37 ricerche precedenti sui farmaci agonisti del GLP-1, coinvolgendo complessivamente 9.341 persone. Questi medicinali, nati inizialmente per il trattamento del diabete, agiscono simulando un ormone che induce senso di sazietà.

In media, i partecipanti hanno seguito la terapia per circa 39 settimane e sono stati monitorati per altre 32 settimane dopo l’interruzione. I risultati mostrano che, una volta sospeso il trattamento, il peso torna ad aumentare a un ritmo medio di 0,4 chilogrammi al mese. Questo porta, nella maggior parte dei casi, a rientrare nel peso iniziale entro circa 1,7 anni.

Durante l’assunzione dei farmaci, la perdita media era di 8,3 chilogrammi, ma già nel primo anno dopo lo stop ne venivano recuperati quasi 5. La velocità della ripresa del peso è risultata quasi quattro volte superiore rispetto a quella osservata nei programmi basati su dieta e attività fisica.

Secondo il dottor Sam West, dell’Università di Oxford, il fenomeno non rappresenta un fallimento dei farmaci, ma riflette la natura cronica e recidivante dell’obesità. Un messaggio chiaro, dunque, contro l’uso “temporaneo” di queste terapie senza una strategia di lungo periodo.

Lo studio evidenzia inoltre che anche i benefici su pressione sanguigna e colesterolo tendono a svanire entro circa 1,4 anni dalla sospensione. Esperti e associazioni sanitarie concordano: le iniezioni dimagranti possono essere uno strumento utile, ma solo se integrate in un percorso strutturato che includa cambiamenti duraturi nello stile di vita.