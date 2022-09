Infortuni e malori, domenica di soccorsi sul Pasubio

Alle 12.50 circa il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per una escursionista che si trovava al Rifugio Papa, sul Monte Pasubio, e non si sentiva bene. Una squadra è quindi salita dalla Strada degli Eroi al Rifugio e ha imbarcato la 65enne di Milano. I soccorritori si stavano preparando a partire, quando una signora si è avvicinata per chiedere loro se potevano caricare a bordo il compagno, un 56enne di Rubano (PD), che salendo dalla Strada delle Gallerie era scivolato e aveva una gamba dolorante. Il fuoristrada è quindi sceso a Bocchetta Campiglia dove i trasportati hanno deciso di aspettare i compagni – che stavano scendendo a piedi dalla Strada degli Scarubbi – alle rispettive macchine per rientare autonomamente. Tornati al Rifugio Balasso, i soccorritori sono stati nuovamente attivati per un escursionista con forti dolori addominali a Bocchetta Campiglia, in supporto all’elicottero di Padova emergenza in arrivo. Mentre scendeva verso il parcheggio un 68enne era infatti caduto sbattendo a terra e riportando un probabile forte trauma addominale. L’uomo è stato subito assistito dall’equipe medica, che lo ha caricato a bordo per decollare poi in direzione dell’ospedale di Padova.