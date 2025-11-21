Industria veneta tiene nel terzo trimestre: produzione +1,2%, ordinativi in lieve crescita

VENEZIA, 21 novembre 2025 – L’industria manifatturiera veneta conferma nel terzo trimestre 2025 una produzione in crescita moderata, nonostante un contesto economico internazionale incerto. È quanto emerge dall’analisi congiunturale di Unioncamere del Veneto, basata su circa 2.000 imprese con almeno 10 addetti, per un totale di oltre 120.000 occupati.

L’indice destagionalizzato della produzione industriale registra un aumento del +1,2% rispetto al trimestre precedente, mentre la variazione tendenziale su base annua segna un +1,6%, in recupero rispetto al terzo trimestre 2024, caratterizzato da difficoltà in alcuni comparti.

Il portafoglio ordini evidenzia una dinamica debole: gli ordini interni crescono solo dell’1%, mentre quelli esteri registrano una lieve flessione dello 0,5%. Nel complesso, il mercato resta in una fase di stagnazione, senza segnali marcati di decelerazione.

L’andamento della produzione tra luglio e settembre 2025 non è stato uniforme tra i settori. I comparti più dinamici sono tessile e abbigliamento (+4,9%), metalli e prodotti in metallo (+3,2%), marmo, vetro e ceramica (+2,4%) e alimentare e bevande (+2,4%). Incrementi più contenuti si registrano in macchine e apparecchi meccanici (+1,6%) e macchine elettriche ed elettroniche (+0,8%), mentre gomma e plastica resta stabile (+0,1%). In calo carta e stampa (-3,8%), legno e mobile (-3%) e mezzi di trasporto (-2%).

Il grado di utilizzo degli impianti si attesta al 69%, stabile rispetto ai trimestri precedenti e in linea con il 70% del 2024. In parallelo, il fatturato manifatturiero segna un aumento tendenziale del +1,7%, spinto da tessile e abbigliamento (+5,3%) e macchine ed apparecchi meccanici (+3,8%), mentre registra flessioni in legno e mobile (-3,4%), carta e stampa (-2,6%) e mezzi di trasporto (-1,6%).

Le previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre restano positive: il 45% si attende un incremento della produzione, il 36% prevede stabilità e il 19% teme una flessione. L’Economic Sentiment Indicator della Commissione europea evidenzia un aumento di 1,2 punti ad ottobre nell’area euro, sostenuto dal miglioramento della fiducia nei settori industria, commercio al dettaglio ed edilizia, oltre che tra i consumatori.