Individuata e accompagnata al CPR l’autrice di numerosi episodi violenti, fra cui i danneggiamenti alle auto in Viale Milano

È stata accompagnata al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, una donna di origine dominicana di 36 anni, che negli ultimi mesi ha seminato scompiglio nel centro di Vicenza, con numerosi episodi di aggressione e danneggiamento. La donna, richiedente asilo, era già nota alle forze dell’ordine per una lunga serie di comportamenti violenti e atti predatori. In uno degli episodi più recenti aveva persino aggredito, senza alcun motivo, un volontario dell’Associazione Nazionale Alpini, impegnato come ausiliario alla viabilità in occasione del passaggio del Giro del Veneto. Danneggiamenti, resistenza, ubriachezza molesta, queste sono solo alcune delle contestazioni che gli Agenti dell’UPGSP della Questura di Vicenza hanno mosso a carico della donna. La donna, proprio nella giornata di ieri, è stata denunciata all’autorità giudiziaria in quanto aveva danneggiato, nel corso delle prime ore del mattino, alcune auto in sosta in Viale Milano, usando un bastone poi rinvenuto dagli Agenti. Più volte condotta al pronto soccorso per accertamenti, non erano mai emersi elementi tali da giustificarne un ricovero, piuttosto si è solo avuto la conferma che fosse un’abituale assuntrice di sostanze stupefacenti ed alcoliche. Vista la pericolosità sociale e la reiterazione delle condotte, il Questore della provincia di Vicenza ha disposto il trasferimento della donna al CPR di Ponte Galeria, dove resterà, in attesa dell’avvio delle procedure di rimpatrio verso la Repubblica Dominicana, che si definiranno solo dopo la decisione della Commissione Territoriale sulla richiesta di asilo presentata dalla donna.