India, continua il boom economico: Pil 2025-26 a quota 7,5% con numeri da record

L’economia indiana potrebbe chiudere l’anno fiscale 2025‑26 con una crescita del PIL reale attorno al 7,5%, superando le stime ufficiali una volta revisionata la base di calcolo statistico. Le proiezioni arrivano dalla State Bank of India (SBI), che ha analizzato i dati più recenti sull’andamento economico.

Le stime preliminari dell’ufficio statistico nazionale indicano una crescita del PIL reale pari al 7,4%, rispetto al 6,5% del 2024‑25. Il valore aggiunto lordo (GVA) si attesta intorno al 7,3%, mentre il PIL nominale è previsto in aumento dell’8%.

L’SBI sottolinea che l’adozione della nuova base statistica 2022‑23, che sarà ufficializzata con le seconde stime anticipate il 27 febbraio 2026, potrebbe spingere ulteriormente al rialzo la crescita. Storicamente, la differenza tra le stime dell’NSO e quelle della Reserve Bank of India rimane contenuta entro 20‑30 punti base, confermando la solidità dei numeri.

Anche i redditi pro capite sono in crescita: si prevede un aumento medio di Rs 16.025, portando il reddito pro capite a Rs 2,47,487 nel 2025‑26.

Dal punto di vista settoriale, servizi e manifattura continuano a trainare la crescita. Il settore dei servizi è stimato crescere del 9,1%, ben oltre il 7,2% dell’anno precedente, mentre l’industria beneficia di una forte spinta manifatturiera. L’agricoltura mostra invece una crescita più contenuta e l’attività mineraria potrebbe registrare una contrazione.

Con questi numeri, l’India si conferma tra le economie più dinamiche al mondo, con prospettive di crescita eccezionali per il prossimo anno fiscale.