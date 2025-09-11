BASSANOCRONACAPROVINCIA Vicenza
Incidente tra auto e autocarro sulla SS53: un ferito, intervento dei Vigili del fuoco

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 10 settembre 2025, lungo la Strada Statale 53 a Carmignano di Brenta (PD), che ha visto coinvolti un’autovettura e un autocarro.

L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa con cinque operatori e due mezzi. L’automobilista, rimasto intrappolato nell’abitacolo a seguito dello scontro, è stato estratto dai soccorritori e affidato alle cure del Suem, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

Illeso invece il conducente del mezzo pesante, adibito al trasporto di animali vivi. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono durate circa un’ora e mezza. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

