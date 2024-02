Incidente stamattina a Vicenza in viale San Lazzaro vicino alla rotatoria di Ponte Alto. Intorno alle 9.30 il traffico cittadino è andato in tilt e si sono formate lunghe code da Vicenza verso Creazzo. Una delle due auto è finita trasversale lungo la strada, bloccando il traffico e i veicoli sono stati costretti a una deviazione per superare il punto critico.