Incendio alla ditta Ecoglass di Lonigo, colonna di fumo visibile da lontano

Lonigo, 26 febbraio 2026 – Intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 26 febbraio, la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio sviluppatosi all’interno della ditta Ecoglass di Lonigo (via Boschetta). Numerose chiamate al 115 segnalavano fiamme che fuoriuscivano dall’impianto industriale e una densa colonna di fumo nero visibile da lontano.

Sul posto sono intervenute le squadre di Lonigo, coadiuvate dai colleghi della Centrale di Vicenza con un’autobotte e un’autoscala. I dieci operatori presenti stanno ancora lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.