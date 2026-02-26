BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
26 Febbraio 2026 - 17.15

Incendio alla ditta Ecoglass di Lonigo, colonna di fumo visibile da lontano

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Lonigo, 26 febbraio 2026 – Intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 26 febbraio, la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio sviluppatosi all’interno della ditta Ecoglass di Lonigo (via Boschetta). Numerose chiamate al 115 segnalavano fiamme che fuoriuscivano dall’impianto industriale e una densa colonna di fumo nero visibile da lontano.

Sul posto sono intervenute le squadre di Lonigo, coadiuvate dai colleghi della Centrale di Vicenza con un’autobotte e un’autoscala. I dieci operatori presenti stanno ancora lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Incendio alla ditta Ecoglass di Lonigo, colonna di fumo visibile da lontano | TViWeb Incendio alla ditta Ecoglass di Lonigo, colonna di fumo visibile da lontano | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy