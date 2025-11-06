Incendio ai Magazzini Munari di Thiene: fiamme altissime, traffico deviato, finestre chiuse

ORE 17 — Fiamme alte decine di metri e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.L’allarme ai vigili del fuoco ha fatto arrivare sul posto diverse squadre dei pompieri, che hanno evacuato la struttura con i dipendenti che si sono riversati in strada. Nessuna persona al momento risulta ferita. Le operazioni di spegnimento sono in corso, Sul posto anche il sindaco di Thiene Giampi Michelusi. Difficile quantificare i danni al momento ma da una prima stima sarebbero inge

Incendio nel primo pomeriggio ai magazzini Munari di via Europa a Thiene (Vicenza), pieni di giocattoli e articoli per la casa.NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Importante incendio ai magazzini Munari di Thiene. Nel complesso che ospita il grande negozio di giochi e articoli per la casa in viale Europa, oggi pomeriggio è divampato un incendio di grandi dimensioni. Vigili del fuoco e Arpav sul posto. Per ora le cause dell’incendio e la sua entità sono sconosciute, ma nel frattempo la viabilità della zona è stata chiusa, l’area transennata e il sindaco Michelusi ha ordinato agli abitanti della zona di chiudere le finstre.