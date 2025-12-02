Incassi cinema, Zootropolis subito al 1° posto

Anche nei cinema italiani il week end è stato nel segno di Zootropolis.

Il secondo capitolo della storia della poliziotta Judy Hopps e del suo amico Nick Wilde parte in quarta con 5 milioni 64mila euro e una media di 8.823 euro in 574 sale che vanno a toccare un totale di oltre 5 milioni 595mila nei 5 giorni.Il film di casa Disney si piazza al secondo posto tra i film con un migliore debutto dell’anno alle spalle di Lilo & Stitch che superò i 7 milioni di euro. Il primo capitolo di Zootropolis del 2016 nel primo fine settimana arrivò a quasi 2 milioni 962mila e un totale di quasi 11 milioni 336mila.

Una bella spinta anche a livello complessivo, secondo i dati Cinetel, con il box office che dal 27 al 30 novembre ha segnato 10.168.926 euro (1.339.104 spettatori) su 3.177 schermi (quarto risultato dell’anno) in crescita del 78% rispetto allo scorso fine settimana anche se ancora in calo del 21.76% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno trainato da Oceania 2.

Bene anche Oi vita mia, il nuovo film comico di Pio e Amedeo che debutta secondo quasi 2 milioni 169mila e una media di 5.604 euro su 387 schermi. Scende di un gradino in calo del 46% L’illusione perfetta – Now You See Me – Now You Don’t diretto da Ruben Fleischer con 480mila euro e una media di 1.661 euro in 289 cinema. Il terzo film della Paramount sui Cavalieri della Magia con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco nei panni di quattro prestigiatori che come Robin Hood derubano ricchi corrotti ha raggiunto 3 milioni 204mila in 3 settimane. ANSA