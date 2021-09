In Veneto 8 persone su 10 (sopra i 12 anni) hanno ricevuto almeno una dose: bene i giovanissimi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Regione Veneto diffonde gli ultimi dati sulle vaccinazioni. Rallenta la campagna vaccinale, come è ovvio, man mano che viene coperta una parte sempre maggiore di popolazione. In base agli ultimi dati la fascia dei 20-29 anni ha superato la fascia dei 30-39 anni e dei 40-49 anni, le meno vaccinate se si escludono gli under 12