In Germania stipendio non pagato in quarantena ai non vaccinati

Gli stipendi delle persone non vaccinate contro il Covid-19 presto non saranno più coperti in Germania durante i periodi di quarantena, ha annunciato mercoledì il ministro della Salute. La decisione, negoziata con le regioni tedesche, entrerà in vigore il 1° novembre. “A volte si dice che sarebbe una pressione per i non vaccinati, ma penso che vada vista dall’altra parte, è una questione di equità”, ha spiegato Jens Spahn in una conferenza stampa.

Fino ad ora, le persone in quarantena sono state risarcite per compensare la loro perdita di reddito. Tuttavia, diversi “Länder” hanno già posto fine a questa pratica.