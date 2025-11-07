Il vicentino Matteo Manzardo è il nuovo presidente nazionale del Gruppo Giovani Confimi Industria

L’Assemblea generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi Industria, ha eletto all’unanimità alla presidenza nazionale il vicentino Matteo Manzardo, 38 anni, già presidente del Gruppo giovani di Apindustria Confimi Vicenza, alla guida della Rotor Snc, azienda con sede a Villaverla, che da oltre novant’anni opera nel settore della cartotecnica.

Tra i punti in programma elencati nel corso dell’assemblea dal neopresidente, il focus sulla sostenibilità delle aziende: «Che non è solo ambientale ma anche sociale – ha detto Manzardo -, perché un’azienda che insiste nel territorio e sa valorizzare i propri talenti e i propri collaboratori è un’azienda che ha anche una declinazione etica per cui sa dare il proprio apporto e contributo anche al territorio».

Altro tema affrontato è stato quello della digitalizzazione, dell’attenzione alle nuove tecnologie e allo sviluppo delle nuove applicazioni: «Un processo fondamentale – lo ha definito Manzardo -, per garantire l’accesso a nuovi mercati, cui bisognerà aprirsi facendo tesoro di quello che sta succedendo nel nostro contesto economico, sociale, europeo e italiano in cui stiamo vivendo, contraddistinto dalla crisi della natalità e dalla difficoltà nel reperire nuovi talenti, nuovi collaboratori, saperli motivare e farli sentire parte attiva delle nostre aziende. Proprio le aziende più giovani – ha concluso il neopresidente -, sperimentano più di quelle senior queste difficoltà, tenendo conto che il sistema produttivo italiano nei prossimi 5 anni dovrà far fronte alla richiesta di forza lavoro fra 31 e 36 milioni di addetti, compresi i 2,9 milioni di persone che stanno uscendo dal sistema produttivo».