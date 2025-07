Il ‘macigno’ di Zaia sulle elezioni: “Una mia lista raggiungerebbe il 40-45% dei voti” (VIDEO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In un momento in cui il panorama politico nazionale e regionale sembra ancora avvolto da incertezze, Luca Zaia torna. Il presidente del Veneto, forte di un gradimento ancora altissimo tra i cittadini, interviene sulle prospettive politiche future con metafore chiare: uno “stagno ancora torbido”, una “stanza buia in cui si cerca l’interruttore”, immagini che lasciano spazio a ogni possibilità. Dalle elezioni alle alleanze, passando per l’ipotesi di una Lista Zaia che, a suo dire, potrebbe da sola raggiungere il 40-45%, il governatore non si sottrae ai temi caldi, tratteggiando uno scenario aperto, fluido, dove – lo ribadisce più volte – “nulla è scontato”.