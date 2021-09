Da ottobre il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori

Il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. Dopo l’incontro della cabina di regia, domani arriverà l’approvazione del decreto legge. Il provvedimento potrebbe partire dalla pubblica amministrazione per poi estendersi ai privati, ma in ogni caso entrambe le categorie avranno l’obbligo di carta verde. La data di entrata in vigore dovrebbe essere il 10 o il 15 ottobre. La regolamentazione sempre la stessa: per avere il green pass bisognerà avere essere stati vaccinati negli ultimi nove mesi, avere effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore o essere stati contagiati dal Covid nei tre mesi precedenti.

L’entrata in vigore deve essere ancora ufficializzata. Probabilmente, per garantire a chi non è ancora vaccinato di mettersi in regola, di slittare dal 10 al 15 ottobre, per meglio permettere la vaccinazione a chi deve ancora riceverla. Oltre, si corre il rischio di vedere risalire la curva dei contagi.