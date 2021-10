Il graffio – Quanto è bello il caos del traffico Vicenza mia!

La rinascita si vede dal mattino, è proprio il caso di dirlo. Chi si sia avventurato ieri verso il centro città di Vicenza sarà rimasto piacevolmente colpito da una botta di sano traffico, di quello buono, di quello di una volta con tanto di clacson che con crescendo rossiniano ci allietavano le giornate sulle strade in epoca pre-covid. Ebbene sì! Stiamo tornando alla normalità! 45 minuti per percorrere la tratta Vicenza Ovest- centro non è male! È davvero sintomo di una consuetudine che sta a tutti gli effetti tornando a pervaderci nelle più intime abitudini. Certo, da un paio di giorni in Fiera c’è Abilmente autunno, la geniale kermesse che richiama appassionati del genere da tutta Italia e anche dall’estero, sicuramente il traffico è andato in tilt molto più per gli amanti del taglia e cuci che per le proteste no green che non si sono invece fatte sentire da noi, ma… diciamocelo francamente e senza tanta ironia: ma quanto è bello questo caos che ci riconsegna alla banale quotidianità? Non ha prezzo!