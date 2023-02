Il Giorno del Ricordo a Sovizzo

Il Comune di Sovizzo organizza un importante evento per commemorare le vittime delle foibe

Sabato 11 febbraio 2023, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo organizza una cerimonia ufficiale di commemorazione in occasione del “Giorno del Ricordo”.

L’evento inizierà alle ore 11 in Via Martiri delle Foibe (Tavernelle) presso la targa dedicata a Norma Cossetto.

La Repubblica Italiana riconosce ufficialmente il 10 febbraio come “Giorno del Ricordo”, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

“Ricordare è un dono” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e prosegue: “Ci consente di rivivere nel presente fatti e situazioni passate, per fermarci, riflettere e non commettere nuovamente gli stessi errori”, e conclude: “Come Amministrazione, continueremo ad incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza ad eventi come questo, anche e soprattutto perché riconosciamo il forte impatto positivo che continuano ad avere su tutti noi