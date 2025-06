Il dott. Pontini nuovo responsabile della Breast Unit dell’Ulss 7

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il dott. Alex Pontini è il nuovo responsabile dell’U.O.S. Breast Unit – Chirurgia Plastica Ricostruttiva, nell’ambito dell’U.O.C. di Chirurgia Senologica dell’ULSS 7 Pedemontana diretta dal Dott. Enrico Di Marzio. Originario di Schio, 44 anni, si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito con lode anche la specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e successivamente con il massimo dei voti anche il Dottorato di Ricerca in Biomedicina con indirizzo in Medicina Rigenerativa presso il Dipartimento di Medicina Molecolare .

Dopo due esperienze di tirocinio all’estero, presso l’Unità di Chirurgia Plastica del Prof. Cabral all’Università della Paraiba a Joao Pessoa (Brasile) ed uno presso il prestigioso Institut de la Main di Parigi grazie ad un premio di studio della Federazione Europea di Chirurgia della Mano (FESSH), ha iniziato la propria carriera presso l’Azienda Ospedaliera di Padova per poi proseguire la propria attività presso l’U.O.C. di Chirurgia della Mano dell’ospedale Humanitas di Milano, la Breast Unit di Montecchio Maggiore (ULSS 8 Berica) e l’U.O.C. Chirurgia Plastica del San Bortolo, per poi tornare all’Azienda Ospedaliera di Padova, dove ha lavorato presso l’UOC Grandi Ustionati Chirurgia Plastica dal 2019 al 2023, prima di arrivare due anni fa in ULSS 7 Pedemontana.

Parallelamente ha svolto diversi corsi di Alta formazione post laurea, in particolare partecipando ai Corsi di Diploma nazionali in Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore ed il Diploma Avanzato di Microchirurgia. È stato Relatore e moderatore in oltre 50 congressi nazionali ed internazionali ed ha all’attivo 15 pubblicazioni internazionali maggiori, di cui 2 quale coautore in gruppi internazionali con pubblicazione sulla nota rivista Lancet ( la più importante rivista medica mondiale), oltre a ulteriori pubblicazioni su riviste nazionali, ed è autore di diversi capitoli di libri su temi di chirurgia rigenerativa, microchirurgia e chirurgia della mano. È inoltre stato correlatore di tesi di laurea in medicina e chirurgia ed infermieristica e tutor in numerosi corsi di formazione presso le Università di Padova e di Milano e ha vinto diversi premi nazionali ed internazionali per le sue pubblicazioni e ricerche. È stato inoltre co-investigatore in diversi progetti di ricerca clinica e preclinica presso Università di Padova, anche in collaborazione con università internazionali, ed è attualmente consulente scientifico della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso con cui collabora anche in ambito di formazione continua in medicina con realizzazione di contenuti scientifici diffusi a livello nazionale ( Corsi FAD).

E’ attualmente iscritto a diverse società scientifiche nazionali tra le quali la Società italiana di Chirurgia della Mano (SICM), la società di Microchirurgia (SIM), la società nazionale della ustioni (SIUST) ed il Gruppo Triveneto Emiliano di Chirurgia Plastica (GTVER). Perito presso il Tribunale di Vicenza collabora da anni con diverse importanti realtà di Medicina Legale del Veneto e della Lombardia in ambito di chirurgia ricostruttiva e della Mano.

Nella sua carriera ha condotto oltre 3.000 interventi chirurgici maggiori quali primo operatore, sia elettivi che in urgenza, in ambito di chirurgia mammaria, microchirurgia ricostruttiva, chirurgia della mano, chirurgia testa-collo, chirurgia delle ustioni e chirurgia rigenerativa ed oltre 5.000 interventi di chirurgia ambulatoriale e Day-Surgery.

«Questo incarico – commenta il dott. Pontini – giunge a coronamento di un percorso che questa Azienda ha voluto condurre per dotarsi di una propria Unità ospedaliera dedicata alla Chirurgia Plastica che partendo dal suo ruolo principale nel campo della chirurgia senologica ricostruttiva dimostra ogni giorno la sua poliedricità e la sua importanza spaziando in collaborazioni multidisciplinari come nel caso dell’oncologia cutanea e del melanoma, della chirurgia testa-collo, dell’ortopedia e chirurgia della mano, della Vulnologia e come referenti del Pronto Soccorso per ustioni e lesioni difficili. Essere il primo a ricevere questo incarico è un onore ed al tempo stesso un grande impegno che sento maggiormente perché avviene nel territorio in cui sono cresciuto e con il quale ho tutti i miei legami famigliari ed affettivi. Sono certo che questo rappresenti la naturale evoluzione di quanto fatto in questi anni con lo scopo di migliorare sempre più l’offerta sanitaria della nostra Ulss e di crescere costantemente sotto il profilo tecnico e scientifico divenendo un punto di riferimento, come abbiamo dimostrato, anche per molti pazienti provenienti da altre Ulss venete ed altre regioni».

«Il dott. Pontini ha già dato ampia dimostrazione delle sue qualità professionali e della sua capacità di lavorare in team con i colleghi – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -, distinguendosi anche per il coraggio di affrontare sfide professionali complesse, riuscendo a trattare con successo casi molto delicati. Sono certo dunque che anche in questo nuovo incarico saprà portare un prezioso contributo per garantire ai pazienti i più elevati standard assistenziali».