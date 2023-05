Il Danno del Dono al Palazzo del Monte

L’Associazione Dioscuri di Bologna presenta:

IL DANNO DEL DONO

UN FORMAT NAZIONALE in 20 tappe: eventi culturali per sensibilizzare la cittadinanza sul disagio psicologico e sociale

VENERDI’ 12 MAGGIO 2023, ore 18

PALAZZO DEL MONTE

Fondazione Monte di Pietà, contrà del Monte n° 13, VICENZA

Ingresso libero

ORE 18 APERTURA DEI LAVORI

Video Introduttivo – “Visioni” a cura di Claudio Giuli, fotografo

Giuseppe Nardin – Presidente Fondazione Monte di Pietà

Leonardo Meneghetti- Direttore Dipartimento di Salute Mentale Aulss8 Berica

INTERVENTI:

Patrizia Todisco – psichiatra e psicoterapeuta, casa di Cura Villa Margherita

Patrizia Todisco – psichiatra e psicoterapeuta, casa di Cura Villa Margherita

Francesca Rossi – direttore scientifico del Format "Il Danno del Dono", presidente Associazione Dioscuri; dirigente psicologo presso UO di NPIA e Centro Regionale DCA in età evolutiva – IRCCS Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna, collabora con la Fondazione e Residenza Gruber DCA Bologna, regista teatrale per Jurta Produzioni

Alessandra Sala – psichiatra, responsabile del Centro di riferimento provinciale per i Disturbi alimentari e del peso, Aulss8 Berica

Antonella Cornale – Presidente Associazione Midori

ORE 19 READING TEATRALE

“Invisibile”- quadri di una pandemia. Un reading teatrale di JURTA produzioni accompagnato da una colonna sonora e video per esprimere i vissuti emotivi esperiti durante il primo lockdown della pandemia.Voci recitanti: Mario Sucich, Francesca Rossi. Supporto video/musicale: Dario Parisini. Regia e drammaturgia: Francesca Rossi

L’Associazione Dioscuri Associazione promuove un ciclo di eventi in tutta Italia, in collaborazione con istituzioni, centri di cura pubblici e privati, associazioni e altre realtà impegnate nella cura e nella prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Il ciclo di conferenze-spettacolo Il corpo del contemporaneo – i disturbi alimentari e le conseguenze di una pandemia, si rivolge a giovani, genitori, insegnanti e cittadini e vuole sensibilizzare su questo particolare ambito di disagio psicologico e sociale dell’era contemporanea. Attraverso diversi linguaggi, psicoanalisi, filosofia, sociologia, antropologia e poetica, si ripercorreranno i vissuti di smarrimento, distanziamento sociale e angoscia che hanno portato alle conseguenze che stiamo tutt’ora sperimentando sul piano emotivo e relazionale e che hanno portato all’aumento dei casi di sofferenza mentale in generale e disturbi alimentari in particolare.

Al termine di ogni conferenza, sarà proposto il reading teatrale “INVISIBILE” – quadri di una pandemia a cura di Jurta Produzioni con il supporto video/musicale di Dario Parisini a cui è dedicato il format (attore di Pupi Avati, chitarrista per Franco Battiato, “CCCP” e “Massimo Volume”; fondatore, compositore e chitarrista della band “Disciplinatha” e “Dish Is Nein”).

Il progetto nel corso del 2023 è stato proposto in 20 tappe attraverso l’Italia ed è stato presentato in 70 classi di Istituti Scolastici superiori delle Regione Emilia. Ha ottenuto il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Università e associazioni (SISDCA, SIRIDAP, Fondazione Gruber, Recovery For Life, Pensa Differente). Un grazie particolare al contributo della Fondazione Del Monte su Bologna e Ravenna-

Associazione Dioscuri – dioscuriproduzioni@gmail.com – www.francescarossi.it

profilo Facebook – Youtube “IL DANNO DEL DONO”