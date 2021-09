Il consigliere Maltauro esce di strada nella notte: portato in ospedale

Incidente la scorsa notte poco dopo le 2 in via Biron a Monteviale poco prima della pizzeria Sotto il Monte. Il consigliere comunale e delegato alle Politiche Giovanili di Vicenza, Jacopo Maltauro, 22enne e residente a Monteviale, è uscito di strada autonomamente, finendo in un fossato, mentre era a bordo della propria auto, una Fiat 500. I residenti avrebbero sentito un forte rumore e avrebbero subito segnalato quanto accaduto. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a metterlo in sicurezza. Accorsa anche un’ambulanza del Suem 118, che l’ha portato in ospedale per accertamenti rientrando con un codice di media gravità. Il consigliere vicentino giovane e rampante esponente leghista, è stato estratto dall’auto e le sue condizioni sono monitorate. Non sono ancora note le cause dell’uscita di strada e non si conosce il risultato dell’alcol test (si attenderebbe l’esito secondo quanto riferisconoi carabinieri), al quale è stato sottoposto come da prassi, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Valdagno.