Il Concertozzo, la Woodstock dell’inclusione con Elio e le Storie Tese e il Trio Medusa

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5 luglio a Bassano del Grappa la Woodstock dell’inclusione organizzata da ELIO E LE STORIE TESE con il TRIO MEDUSA, l’unico evento che unisce la musica (rigorosamente suonata dal vivo) all’attività delle Associazioni che si occupano di dare lavoro alle persone con disabilità, che in questa occasione gestiscono anche tutta l’area food.

Il 4 luglio in Piazza della Libertà dalle ore 16.00 ci saranno stand informativi e gastronomici gestiti dalle Associazioni che si occupano di autismo e di altre disabilità. Saranno presenti PizzAut, il Tortellante, Rurabilandia, SbrisolAut, I Ragazzi della Luna, Engim con il Sanga Bar, Cesvi, Birrificio 5+, Fondazione Rizzoli, La Spatolata, La Tenda odv/Gli Sgusciati, Bassano Accessibile, Autismo Triveneto, Mosaico Friends Adria, I Dolomitici del Rugby Belluno, Angsa Veneto, Cooperativa Sociale Anffas, Ca’Leido, Fattoria Conca d’Oro, Cooperativa San Francesco, Cooperativa Sociale Avvenire.

Alle 18.30 si svolgerà il talk “Protesi solidali: quando il welfare va in stampelle” con Davide “Cesareo” Civaschi, chitarrista del gruppo Elio e le Storie Tese; Martina Caironi, atleta paralimpica; Corrado Polzoni, Responsabile Divisione Protesica Ottobock Italia e Francesco Malferrari, Direttore Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli. Modera l’incontro Elisabetta Soglio del Corriere della Sera.

Alle 19.15 il dibattito “Importanza del lavoro e delle politiche di inclusione nell’autismo e nella disabilità” con Elio, cantante di Elio e le Storie Tese; Erika Coppelli, presidente del Tortellante (Modena); dott. Stefano d’Arrigo, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano; Paolo Moderato, Professore Emerito di Psicologia e Presidente IESCUM e Mimmo Pesce, opinionista sportivo. Modera l’incontro Elisabetta Soglio del Corriere della Sera.

I talk saranno trasmessi in diretta da Corriere.it.

La giornata terminerà con una Jam Session Live con ospiti a sorpresa alle 22.30 alle 00.30 – a ingresso libero (fino a esaurimento posti) presso Bassano Club House, via Angarano 24, Bassano del Grappa.

Il 5 luglio al Parco Ragazzi del ’99 nell’ambito di Bassano Music Park si terrà IL CONCERTOZZO, punto d’incontro per tutta Italia degli amanti dell’ironia sagace e della musica suonata da grandi professionisti, l’unico show che porta per la prima volta sullo stesso palco ELIO E LE STORIE TESE, TRIO MEDUSA, RUGGERO DE I TIMIDI, FRANCESCA MICHIELIN e LILLO. A loro si aggiunge a sorpresa anche l’irriverente GEPPI CUCCIARI che sarà la madrina dell’evento!

Tra musica e performance nasceranno sketch imprevedibili che renderanno lo show un evento non replicabile.

Ad aprire il live sarà il Concertozzino (dalle ore 16.30) con le migliori band emergenti selezionate da Elio e le Storie Tese: tornano sul palco anche quest’anno la band rock al femminile Viadellironia, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese The Pax Side of the Moon, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e il cantautore inventore del creepy rock Pepp1. A loro, si aggiungono Francamente, che porta sul palco il progetto tra cantautorato ed elettronica, Planet Butter, con la loro musica strumentale che dà vita a paesaggi sonori da film e Vanarin che creano atmosfere psych-pop uniche e ispirate. Ad inaugurare il Concertozzino saranno i Ladri di Carrozzelle, band trentennale unica in Italia, il cui spirito è divertirsi e divertire proponendo attraverso la musica un punto di vista originale sulle diverse abilità.

La somministrazione di cibo e bevande durante tutta la giornata è interamente affidata a ragazzi autistici che, attraverso tutte le Associazioni che partecipano ogni anno all’evento, dimostrano concretamente il significato della parola “inclusione”.

Sono disponibili le prevendite:

Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/elio-storie-tese/

Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/concertozzo/260798

Dice: https://link.dice.fm/s9ae2dc03608

PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche fondata da Nico Acampora, anche quest’anno capitanerà l’area food. Il Concertozzo è il primo evento musicale al mondo ad avvalersi di questa formula innovativa che coniuga divertimento e consapevolezza sociale, creando uno spazio di condivisione e integrazione.

PizzAut ha lanciato nel luglio scorso il progetto PizzAutobus, ovvero la creazione di una flotta di più di 100 Food Truck targati PizzAut che entro pochi anni gireranno per tutte le province italiane e moltiplicheranno le occasioni di inclusione e soprattutto di lavoro per le persone autistiche. Ogni truck infatti può impiegare regolarmente 4 o 5 persone.

Il piano d’impresa del progetto PizzAutoBus è stato curato e donato da PwC Italia con il supporto di un team di professionisti di PwC Strategy&. Il piano d’impresa prevede la creazione di 5 posti di lavoro per persone autistiche per ciascun Food Truck, con una progettualità che consentirà di assumere 120 ragazze e ragazzi autistici e far viaggiare 30 Food Truck entro il 2028 e raggiungere 500 assunzioni e più di 100 PizzAutobus su tutto il territorio italiano entro il 2034. Per facilitare il lavoro dei ragazzi di PizzAut, PwC Italia ha inoltre sviluppato una piattaforma digitale autism-friendly per la gestione degli acquisti e l’operatività quotidiana.

Elio e le Storie Tese: «Cari amici, quando in piena pandemia il Trio Medusa ci lanciò l’idea di un ritorno sul palco, non avremmo mai immaginato che il nostro Concertozzo si sarebbe trasformato nella meravigliosa realtà che è oggi: una vera e propria festa aperta a tutti, una Woodstock dell’inclusione, come ci piace chiamarla. Lo scorso anno, a Monza, nel momento in cui si sono spenti i riflettori, abbiamo subito iniziato a pensare all’edizione 2025, ed eccoci qua. La cornice sarà quella di Bassano del Grappa e anche quest’anno saranno due giorni di musica, incontri e possibilità di lavoro per persone autistiche, che, come l’anno scorso, saranno responsabili della somministrazione di cibo e bevande: una situazione unica al mondo! Oltre a noi, ci saranno alcuni fantastici ospiti e suoneranno giovani artisti di grande valore, a cui abbiamo deciso di dare spazio: gente che sa come si sta su un palco e come si suona a tempo e senza l’autotune. Volete forse perdervelo? Vi aspettiamo numerosi!».

La quarta edizione del Concertozzo è prodotta e organizzata da Hukapan e Imarts.

Radio ufficiale Radio Deejay.

Il Concertozzo di Bassano è organizzato in collaborazione con DuePunti Eventi con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa.

Si ringrazia lo studio grafico che cura l’immagine di Elio e le Storie Tese, Jekyll e Hyde, www.jeh.it.

Le prime tre edizioni del Concertozzo hanno registrato il tutto esaurito e sono state delle grandi feste indimenticabili, sempre coronate dal live di Elio e le Storie Tese, con gli interventi irriverenti del Trio Medusa. Sul palco sono salite negli anni Associazioni e personalità che hanno portato la loro testimonianza sui temi legati alle disabilità, confermando l’evento come veicolo ideale per sensibilizzare l’opinione pubblica.