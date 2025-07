Il calzino sporco di Michael Jackson venduto all’asta per 6.200 euro

Un oggetto singolare, ma dal valore iconico: un calzino sporco indossato da Michael Jackson durante un concerto nel 1997 a Nizza, è stato venduto all’asta mercoledì 30 luglio a Nîmes (Gard) per la cifra di 6.200 euro. Un prezzo ben oltre le aspettative, considerando che la base d’asta era fissata a 2.500 euro.

La reliquia, decorata con cristalli e accuratamente incorniciata, fu recuperata da un tecnico di scena al termine del concerto tenutosi allo stadio Charles-Ehrmann, dopo essere stata abbandonata vicino ai camerini. Messo per la prima volta in vendita il 21 giugno, il calzino non aveva allora trovato un compratore, ma l’interesse attorno all’oggetto è aumentato nelle settimane successive, spingendo più collezionisti a farsi avanti.

«È un pezzo davvero eccezionale, un oggetto di culto per i fan di Michael Jackson», ha dichiarato la banditrice Aurore Illy prima della vendita.

Non si tratta del primo cimelio del Re del Pop ad attirare l’interesse dei collezionisti: nel 2023, il cappello indossato per “Billie Jean” fu battuto all’asta a Parigi per 77.600 euro, mentre la celebre giacca rossa e nera di “Thriller” raggiunse la cifra record di 1,8 milioni di dollari nel 2011.

Anche sbiadita e sporca, una reliquia del genere continua a valere il suo peso in oro.