Il 4 e 5 Marzo torna Model Expo Italy a Verona

Model Expo Italy è la più importante manifestazione a livello nazionale dedicata al modellismo statico e dinamico, al gioco, alla creatività. Con un calendario di oltre 100 eventi, tra laboratori interattivi e spettacoli, 450 espositori tra aziende ed associazioni e 10 aree tematiche, è un appuntamento fisso nell’agenda degli appassionati del settore. L’evento è una vetrina di successo per espositori ed associazioni che si ritrovano a Verona in un grande evento di intrattenimento, per un pubblico veramente trasversale di adulti e bambini. Ad ognuno le sue passioni! Elettroexpo è la manifestazione di Veronafiere dedicata ai settori dell’informatica, elettronica, componentistica, radio comunicazioni e pubblicazioni tecniche. All’interno della manifestazione viene il Mercatino del Privato e della Fotografia dove gli iscritti possono vendere o scambiare pezzi rari e da collezione.