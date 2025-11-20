I Carabinieri della Forestale per la Gionata nazionale degli alberi 2025

In occasione della Giornata nazionale degli alberi 2025, il Gruppo Carabinieri Forestale di Vicenza ha promosso una serie di incontri dedicati all’educazione ambientale e alla legalità, con particolare attenzione ai temi della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, principi sanciti dall’Articolo 9 della Costituzione.

Le celebrazioni, rivolte soprattutto alle scuole del territorio, hanno coinvolto gli istituti “A. Fusinato” di Schio, “Carlo Ridolfi” di Lonigo e l’Istituto “Almerico da Schio” di Vicenza. Gli studenti hanno potuto approfondire il valore del patrimonio arboreo e l’importanza della partecipazione collettiva nel preservare gli spazi comuni.

Durante gli incontri sono state messe a dimora piantine autoctone fornite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che a livello nazionale gestisce un’estesa rete di riserve naturali e coordina il progetto “Un albero per il futuro”, attraverso il quale sono già stati piantati oltre 52.000 alberi con l’obiettivo di creare un “bosco diffuso della legalità”.

Il momento centrale della cerimonia all’Istituto “Almerico da Schio” ha visto la partecipazione del prefetto di Vicenza Filippo Romano, della dirigente scolastica Manuela Floriani, della dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Nicoletta Morbioli, di rappresentanti della Provincia, del Comune di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri e del WWF Vicenza-Padova. Insieme agli studenti è stato messo a dimora un esemplare di corniolo, specie nota per la fioritura precoce e i frutti ricchi di vitamina C. Alla scuola sono stati consegnati anche un castagno e un corbezzolo, che verranno piantati nel giardino esterno.

Ogni pianta è stata dotata di QR code per la geolocalizzazione e l’inserimento nel portale “Un albero per il futuro”, che calcola in tempo reale l’assorbimento di CO₂, sensibilizzando i giovani al ruolo fondamentale degli alberi nel contrasto ai cambiamenti climatici.

La mattinata si è conclusa nell’Aula Magna dell’istituto con un momento formativo dedicato alla protezione ambientale e alle attività quotidiane svolte dai Carabinieri forestali a tutela del territorio.