Hermione di Harry Potter resta senza patente

Emma Watson, celebre per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è stata sanzionata con sei mesi di sospensione della patente per eccesso di velocità. Lo ha riportato la BBC, spiegando che l’attrice è stata fermata il 31 ottobre scorso a Oxford, dove guidava a 38 miglia orarie (circa 61 km/h) in una zona con limite fissato a 30 mph (48 km/h).

Nel Regno Unito, il sistema a punti sulla patente parte da zero e ne assegna tre o più per ogni infrazione. Quando si arriva a dodici punti, scatta la sospensione. Emma Watson aveva già nove punti accumulati. Alla recidiva si aggiunge ora anche una multa da 1.044 sterline (circa 1.240 euro). L’attrice era assente all’udienza.

Dopo il successo mondiale di Harry Potter, Watson ha recitato in film come The Bling Ring di Sofia Coppola, Noah di Darren Aronofsky e La bella e la bestia di Bill Condon. Dal 2019 ha preso una pausa dal cinema per dedicarsi agli studi universitari: attualmente frequenta un corso di scrittura creativa all’Università di Oxford, che da ora dovrà raggiungere a piedi o con mezzi alternativi.

Curiosamente, un destino simile è toccato a un’altra attrice del mondo magico: Zoë Wanamaker, interprete di Madam Hooch in Harry Potter e la pietra filosofale, è stata sanzionata pochi giorni prima per aver superato i limiti di velocità a Newbury. Anche lei, 76 anni, aveva già nove punti sulla patente.