Guida MICHELIN Italia 2026: tutte le stelle regione per regione. Le novità della nuova edizione

Stelle che raccontano storie, sapori che emozionano: la Guida MICHELIN celebra l’anima della cucina italiana.

La settantunesima edizione della Guida MICHELIN Italia si apre con una ventata di novità: oltre 125 new entry distribuiti in tutto il Paese, per un totale di quasi 2000 ristoranti citati. Un segnale forte e chiaro della vitalità della ristorazione italiana, sempre più creativa, consapevole e radicata nel territorio.

E come ogni anno, anche la sua “costellazione astrale” si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica.

Dalle montagne del nord alle belle spiagge del sud Italia, la Guida MICHELIN 2026 si propone come un vero viaggio turistico gourmet, suddiviso per paesaggio.

Le novità:

Tra le insegne tre stelle spicca La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba, guidata da Marco Varoli, che conferma il suo status di tempio del gusto, capace di coniugare tecnica, creatività e rispetto del territorio. Nella categoria due stelle troviamo Famiglia Rana a Oppeano e I Tenerumi a Isola Vulcano, entrambe realtà che esaltano i sapori locali con interpretazioni contemporanee e ambienti curati, capaci di sorprendere anche i palati più esigenti.

Tra le nuove stelle singole, spiccano le aperture e conferme che attraversano l’Italia da nord a sud: Porcino a Badia, Capogiro a Baia Sardinia, Le Petit Bellevue a Cogne, Luca’s by Paulo Airaudo a Firenze, Umberto a Mare a Forio sull’isola di Ischia, Sciabola a Forte dei Marmi, Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda, Cavallino a Maranello, Procaccini e Abba a Milano, Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, Olio a Origgio, Cracco Portofino, Casa Bertini a Recanati, Da Lucio a Rimini, INEO e La Terrazza a Roma, Quellenhof Gourmetstube 1897 a San Martino in Passiria, Zunica 1880 a Villa Corallo a Sant’Omero, Rezzano Cucina e Vino a Sestri Levante, Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale a Tivoli e Agli Amici Dopolavoro a Venezia. Queste insegne rappresentano la nuova generazione dell’eccellenza italiana, capace di combinare innovazione, territorio e una narrazione culinaria che emoziona ogni ospite.

La geografia delle novità

Tra i monti

L’arco Alpino è da sempre meta di gourmet anche stranieri, e qui le cucine rispecchiano il proprio territorio, valorizzando la montagna al massimo delle loro possibilità.

Petit Bellevue – Cogne: cucina tecnica e di tradizione in uno degli alberghi più antichi d’Italia.

– Cogne: cucina tecnica e di tradizione in uno degli alberghi più antichi d’Italia. Quellenhof Gourmetstube 1897 – San Martino in Passiria: cucina creativa che rispetta la regione, servizio attento e selezione dei vini importante.

– San Martino in Passiria: cucina creativa che rispetta la regione, servizio attento e selezione dei vini importante. Porcino – Badia: linee moderne e ispirate.

Al mare

Adriatico e Tirreno, due mari e due cucine valorizzate da abili chef:

Sciabola – Forte dei Marmi: novità gourmet in zona tranquilla e residenziale, con crostacei e pesci di scoglio sapientemente elaborati.

– Forte dei Marmi: novità gourmet in zona tranquilla e residenziale, con crostacei e pesci di scoglio sapientemente elaborati. Agli Amici Dopolavoro – Venezia: la famiglia Scarello sorprende sull’isola delle Rose con un menu dedicato alle prelibatezze locali.

In provincia

La cucina attenta al territorio e alle tradizioni locali conquista con:

Famiglia Rana – Oppeano: “pulizia dei sapori” e incantevole ambiente.

– Oppeano: “pulizia dei sapori” e incantevole ambiente. La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti – Serralunga d’Alba: percorso culinario intenso, dove l’ospite è re.

– Serralunga d’Alba: percorso culinario intenso, dove l’ospite è re. Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale – Tivoli: sapiente cultura locale, cucina tecnica e storytelling invidiabile.

In città

Roma, Napoli, Milano, Firenze mostrano dinamismo e cucine moderne e internazionali:

Procaccini – Milano: cucina moderna dello chef Emir Hazizi.

– Milano: cucina moderna dello chef Emir Hazizi. Luca’s by Paulo Airaudo – Firenze: proposta catalana.

– Firenze: proposta catalana. Alain Ducasse Napoli – Napoli: afflati campani con tocchi d’Oltralpe.

Dietro ogni stella c’è una storia fatta di passione, dedizione e sogni realizzati: luoghi dove il gusto incontra l’emozione e ogni piatto racconta un viaggio unico.

Elenco completo delle stelle MICHELIN Italia 2026

3 Stelle

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brusaporto – Da Vittorio

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano – Enrico Bartolini al Mudec

Modena – Osteria Francescana

Nerano – Quattro Passi

Orta San Giulio – Villa Crespi

Roma – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Runate – Dal Pescatore

Senigallia – Uliassi

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli

2 Stelle

Anacapri – L’Olivo

Bergamo – Villa Elena

Brusciano – Taverna Estia

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù

Cervere – Antica Corona Reale

Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Cornaredo – D’O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Godia – Agli Amici

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Isola Vulcano – I Tenerumi

Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Lughetto – Antica Osteria Cera

Marzocca – Madonnina del Pescatore

Milano – Andrea Aprea

Milano – Verso Capitaneo

Milano – Seta by Antonio Guida

Montalcino – Campo del Drago

Montemerano – Caino

Napoli – George Restaurant

Oppeano – Famiglia Rana

Ragusa – Duomo

Roma – Il Pagliaccio

Roma – Acquolina

Roma – Enoteca La Torre

Sarentino – Terra The Magic Place

Taormina – St. George by Heinz Beck

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel fine dining

Trieste – Harry’s Piccolo

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

1 Stella

Abruzzo

Civitella Casanova – La Bandiera

Guardiagrele – Villa Maiella

Montepagano – D.one Ristorante Diffuso

San Salvo Marina – Al Metrò

Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo

Basilicata

Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato

Matera – Vitantonio Lombardo

Calabria

Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore – Hyle

Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz

Strongoli – Dattilo

Campania

Amalfi – Sensi

Amalfi – La Caravella dal 1959

Amalfi – Glicine

Amalfi – Alici

Ariano Irpino – Maeba Restaurant

Bacoli – Caracol

Baronissi – Cetaria

Capri – Le Monzù

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare

Furore – Bluh Furore

Gragnano – O Me O Il Mare

Lacco Ameno – Indaco

Marina del Cantone – Taverna del Capitano

Massa Lubrense – Relais Blu

Napoli – ARIA

Napoli – Veritas

Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli

Nola – Re Santi e Leoni

Paestum – Tre Olivi

Paestum – Le Trabe

Pompei – President

Positano – Zass

Positano – Li Galli

Praiano – Un Piano nel Cielo

Ravello – Rossellinis

Ravello – Il Flauto di Pan

Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890

Sant’Agnello – Don Geppi

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Terrazza Bosquet

Sorrento – Lorelei

Squille – Marotta

Telese Terme – La Locanda del Borgo

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio

EMILIA-ROMAGNA

Bagno di Romagna – Ristorante del Lago

Bologna – I Portici

Borgonovo Val Tidone – La Palta

Castel Maggiore – Iacobucci

Cesenatico – La Buca

Cesenatico – Ancòra

Codigoro – La Zanzara

Fiorano Modenese – Alto

Maranello – Cavallino

Modena – L’Erba del Re

Modena – Al Gatto Verde

Parma – Inkiostro

Pennabilli – Il Piastrino

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina

Rimini – Da Lucio

Rimini – Abocar Due Cucine

Rimini – Guido

Rubbianino – Ca’ Matilde

Rubiera – Osteria del Viandante

San Piero in Bagno – Da Gorini

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli

Savigno – Trattoria da Amerigo

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida

Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò

Ruda – Osteria Altran

San Quirino – La Primula

Sappada – Laite

LAZIO

Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Marco Bottega Ristorante

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Mater1apr1ma

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – Pulejo

Roma – Orma Roma

Roma – INEO

Roma – Pipero Roma

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Achilli al Parlamento

Roma – Imàgo

Roma – Moma

Roma – La Terrazza

Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Aroma

Roma – All’Oro

Roma – Glass Hostaria

Roma – Zia

Roma – Idylio by Apreda

Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale

Trevinano – La Parolina

LIGURIA

Alassio – Nove

Andora – Vignamare

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua

Dolcedo – Equilibrio

Genova – Il Marin

Genova – San Giorgio

Imperia – Sarri

Noli – Vescovado

Portofino – Cracco Portofino

Sanremo – Paolo e Barbara

Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino

Ventimiglia – Casa Buono

LOMBARDIA

Albavilla – Il Cantuccio

Albiate – Grow Restaurant

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – Olmo

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Lido 84

Fasano del Garda – Il Fagiano

Gargnano – La Tortuga

Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi

Lodi – La Coldana

Lomazzo – Trattoria Contemporanea

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Berton

Milano – Sadler

Milano – Contraste

Milano – Iyo

Milano – Il Luogo Aimo e Nadia

Milano – Sine by Di Pinto

Milano – Moebius Sperimentale

Milano – Iyo Kaiseki

Milano – Anima

Milano – Procaccini

Milano – Abba

Milano – Horto

Milano – Joia

Monza – Il Circolino

Olgiate Olona – Acqua

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi

Origgio – Olio

Ponte San Pietro – Cucina Cereda

Pralboino – Leon d’Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

Puegnago sul Garda – Casa Leali

Saronno – Sui Generis

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sirmione – Tancredi

Sorisole – Assonica

Torno – Il Sereno Al Lago

Torrazza Coste – Villa Naj

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d’Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde

MARCHE

Gabicce Monte – Dalla Gioconda

Loreto – Andreina

Montemonaco – Il Tiglio

Pesaro – Nostrano

Porto San Giorgio – Retroscena

Recanati – Casa Bertini

MOLISE

Agnone – Locanda Mammì

PIEMONTE

Alba – Locanda del Pilone

Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Canale – All’Enoteca

Domodossola – Atelier

Monforte d’Alba – FRE

Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna

Novello Massimo – Camia

Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta

Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake

Pinerolo – Trattoria Zappatori

Piobesi d’Alba – 21.9

Pollone – Il Patio

Priocca – Il Centro

San Maurizio Canavese – La Credenza

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga d’Alba – Guidoristorante

Soriso – Al Sorriso

Tigliole – Ca’ Vittoria

Torino – Andrea Larossa

Torino – Cannavacciuolo Bistrot

Torino – Condividere

Torino – Del Cambio

Torino – Vintage 1997

Torino – Carignano

Torino – Piano35

Torino – Unforgettable

Treiso – La Ciau del Tornavento

Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante – Nazionale

PUGLIA

Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano

Lecce – Primo Restaurant

Manduria – Casamatta

Polignano a Mare – Pashà

Putignano – Angelo Sabatelli

Savelletri – Due Camini

Trani – Casa Sgarra

Trani – Quintessenza

SARDEGNA

Baia Sardinia – Capogiro

Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant

Pula – Fradis Minoris

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

San Teodoro – Gusto by Sadler

SICILIA

Archi – Zash

Bagheria – Lìmù

Bagheria – I Pupi

Catania – Coria

Catania – Sapio

Isola Vulcano – Il Cappero

Linguaglossa – Shalai

Malfa – Signum

Marina di Ragusa – Votavota

Noto – Crocifisso

Palermo – Mec Restaurant

Ragusa – Locanda Don Serafino

Siracusa – Cortile Spirito Santo

Taormina – La Capinera

Taormina – Otto Geleng

Taormina – Principe Cerami

Taormina – Vineria Modì

Terrasini – Il Bavaglino

TOSCANA

Arezzo – Octavin

Badia – A Passignano Osteria di Passignano

Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard

Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio

Castelnuovo Berardenga – L’Asinello

Castelnuovo Berardenga – Contrada

Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso

Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini

Chiusdino – Saporium

Fiesole – Serrae Villa Fiesole

Firenze – Atto di Vito Mollica

Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo

Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura

Firenze – Il Palagio

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – Saporium Firenze

Forte dei Marmi – Lorenzo

Forte dei Marmi – Lux Lucis

Forte dei Marmi – La Magnolia

Forte dei Marmi – Sciabola

Forte dei Marmi – Bistrot

Fosdinovo – Locanda de Banchieri

Gaiole in Chianti – Il Pievano

Ghirlanda – Bracali

Marina di Bibbona – La Pineta

Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0

Marlia – Butterfly

Montalcino – La Sala dei Grappoli

Montepulciano – Osmosi

Porto Ercole – Il Pellicano

Prato – Paca

San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine

San Gimignano – Linfa

San Martino – Il Falconiere

Seggiano – Silene

Tavarnelle Val di Pesa – La Torre

Viareggio – Romano

Viareggio – Lunasia

Vinci – Atman

TRENTINO ALTO ADIGE

Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet

Badia – Porcino

Bressanone – Apostelstube

Castelbello – Kuppelrain

Cavalese – El Molin

Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio

Dobbiaco – Tilia

Lagundo – Luisl Stube

Madonna di Campiglio – Stube Hermitage

Madonna di Campiglio – Dolomieu

Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone

Merano – Sissi

Merano – In Viaggio – Claudio Melis

Merano – Prezioso

Moena – Malga Panna

Molini – Schöneck

Mules – Gourmetstube Einhorn

Nova Levante – Johannesstube

Ortisei – Anna Stuben

Pinzolo – Grual

Ravina – Locanda Margon

San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897

San Michele – Zur Rose

San Michele – Osteria Acquarol

Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena – Suinsom

UMBRIA

Capodacqua – Une

Norcia – Vespasia

Perugia – Ada

Torgiano – Elementi

VALLE D’AOSTA

Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Aosta – Vecchio Ristoro

Breuil Cervinia – Wood

Cogne – Le Petit Bellevue

VENETO