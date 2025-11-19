Guida MICHELIN Italia 2026: tutte le stelle regione per regione. Le novità della nuova edizione
Stelle che raccontano storie, sapori che emozionano: la Guida MICHELIN celebra l’anima della cucina italiana.
La settantunesima edizione della Guida MICHELIN Italia si apre con una ventata di novità: oltre 125 new entry distribuiti in tutto il Paese, per un totale di quasi 2000 ristoranti citati. Un segnale forte e chiaro della vitalità della ristorazione italiana, sempre più creativa, consapevole e radicata nel territorio.
E come ogni anno, anche la sua “costellazione astrale” si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica.
Dalle montagne del nord alle belle spiagge del sud Italia, la Guida MICHELIN 2026 si propone come un vero viaggio turistico gourmet, suddiviso per paesaggio.
Le novità:
Tra le insegne tre stelle spicca La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba, guidata da Marco Varoli, che conferma il suo status di tempio del gusto, capace di coniugare tecnica, creatività e rispetto del territorio. Nella categoria due stelle troviamo Famiglia Rana a Oppeano e I Tenerumi a Isola Vulcano, entrambe realtà che esaltano i sapori locali con interpretazioni contemporanee e ambienti curati, capaci di sorprendere anche i palati più esigenti.
Tra le nuove stelle singole, spiccano le aperture e conferme che attraversano l’Italia da nord a sud: Porcino a Badia, Capogiro a Baia Sardinia, Le Petit Bellevue a Cogne, Luca’s by Paulo Airaudo a Firenze, Umberto a Mare a Forio sull’isola di Ischia, Sciabola a Forte dei Marmi, Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda, Cavallino a Maranello, Procaccini e Abba a Milano, Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, Olio a Origgio, Cracco Portofino, Casa Bertini a Recanati, Da Lucio a Rimini, INEO e La Terrazza a Roma, Quellenhof Gourmetstube 1897 a San Martino in Passiria, Zunica 1880 a Villa Corallo a Sant’Omero, Rezzano Cucina e Vino a Sestri Levante, Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale a Tivoli e Agli Amici Dopolavoro a Venezia. Queste insegne rappresentano la nuova generazione dell’eccellenza italiana, capace di combinare innovazione, territorio e una narrazione culinaria che emoziona ogni ospite.
La geografia delle novità
Tra i monti
L’arco Alpino è da sempre meta di gourmet anche stranieri, e qui le cucine rispecchiano il proprio territorio, valorizzando la montagna al massimo delle loro possibilità.
- Petit Bellevue – Cogne: cucina tecnica e di tradizione in uno degli alberghi più antichi d’Italia.
- Quellenhof Gourmetstube 1897 – San Martino in Passiria: cucina creativa che rispetta la regione, servizio attento e selezione dei vini importante.
- Porcino – Badia: linee moderne e ispirate.
Al mare
Adriatico e Tirreno, due mari e due cucine valorizzate da abili chef:
- Sciabola – Forte dei Marmi: novità gourmet in zona tranquilla e residenziale, con crostacei e pesci di scoglio sapientemente elaborati.
- Agli Amici Dopolavoro – Venezia: la famiglia Scarello sorprende sull’isola delle Rose con un menu dedicato alle prelibatezze locali.
In provincia
La cucina attenta al territorio e alle tradizioni locali conquista con:
- Famiglia Rana – Oppeano: “pulizia dei sapori” e incantevole ambiente.
- La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti – Serralunga d’Alba: percorso culinario intenso, dove l’ospite è re.
- Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale – Tivoli: sapiente cultura locale, cucina tecnica e storytelling invidiabile.
In città
Roma, Napoli, Milano, Firenze mostrano dinamismo e cucine moderne e internazionali:
- Procaccini – Milano: cucina moderna dello chef Emir Hazizi.
- Luca’s by Paulo Airaudo – Firenze: proposta catalana.
- Alain Ducasse Napoli – Napoli: afflati campani con tocchi d’Oltralpe.
Dietro ogni stella c’è una storia fatta di passione, dedizione e sogni realizzati: luoghi dove il gusto incontra l’emozione e ogni piatto racconta un viaggio unico.
Elenco completo delle stelle MICHELIN Italia 2026
3 Stelle
- Alba – Piazza Duomo
- Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler
- Brusaporto – Da Vittorio
- Castel di Sangro – Reale
- Firenze – Enoteca Pinchiorri
- Milano – Enrico Bartolini al Mudec
- Modena – Osteria Francescana
- Nerano – Quattro Passi
- Orta San Giulio – Villa Crespi
- Roma – La Pergola
- Rubano – Le Calandre
- Runate – Dal Pescatore
- Senigallia – Uliassi
- Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti
- Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli
2 Stelle
- Anacapri – L’Olivo
- Bergamo – Villa Elena
- Brusciano – Taverna Estia
- Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù
- Cervere – Antica Corona Reale
- Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini
- Colle di Val d’Elsa – Arnolfo
- Cornaredo – D’O
- Firenze – Santa Elisabetta
- Gargnano – Villa Feltrinelli
- Godia – Agli Amici
- Imola – San Domenico
- Ischia – daní maison
- Isola Vulcano – I Tenerumi
- Licata – La Madia
- Longiano – Magnolia
- Lonigo – La Peca
- Lughetto – Antica Osteria Cera
- Marzocca – Madonnina del Pescatore
- Milano – Andrea Aprea
- Milano – Verso Capitaneo
- Milano – Seta by Antonio Guida
- Montalcino – Campo del Drago
- Montemerano – Caino
- Napoli – George Restaurant
- Oppeano – Famiglia Rana
- Ragusa – Duomo
- Roma – Il Pagliaccio
- Roma – Acquolina
- Roma – Enoteca La Torre
- Sarentino – Terra The Magic Place
- Taormina – St. George by Heinz Beck
- Telese – Krèsios
- Tirolo – Castel fine dining
- Trieste – Harry’s Piccolo
- Venezia – Glam Enrico Bartolini
- Viareggio – Il Piccolo Principe
- Vico Equense – Torre del Saracino
1 Stella
Abruzzo
- Civitella Casanova – La Bandiera
- Guardiagrele – Villa Maiella
- Montepagano – D.one Ristorante Diffuso
- San Salvo Marina – Al Metrò
- Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo
Basilicata
- Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato
- Matera – Vitantonio Lombardo
Calabria
- Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre
- Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso
- San Giovanni in Fiore – Hyle
- Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz
- Strongoli – Dattilo
Campania
- Amalfi – Sensi
- Amalfi – La Caravella dal 1959
- Amalfi – Glicine
- Amalfi – Alici
- Ariano Irpino – Maeba Restaurant
- Bacoli – Caracol
- Baronissi – Cetaria
- Capri – Le Monzù
- Conca dei Marini – Il Refettorio
- Eboli – Il Papavero
- Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare
- Furore – Bluh Furore
- Gragnano – O Me O Il Mare
- Lacco Ameno – Indaco
- Marina del Cantone – Taverna del Capitano
- Massa Lubrense – Relais Blu
- Napoli – ARIA
- Napoli – Veritas
- Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli
- Nola – Re Santi e Leoni
- Paestum – Tre Olivi
- Paestum – Le Trabe
- Pompei – President
- Positano – Zass
- Positano – Li Galli
- Praiano – Un Piano nel Cielo
- Ravello – Rossellinis
- Ravello – Il Flauto di Pan
- Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890
- Sant’Agnello – Don Geppi
- Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant
- Sorrento – Il Buco
- Sorrento – Terrazza Bosquet
- Sorrento – Lorelei
- Squille – Marotta
- Telese Terme – La Locanda del Borgo
- Ticciano – Cannavacciuolo Countryside
- Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi
- Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa
- Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio
EMILIA-ROMAGNA
- Bagno di Romagna – Ristorante del Lago
- Bologna – I Portici
- Borgonovo Val Tidone – La Palta
- Castel Maggiore – Iacobucci
- Cesenatico – La Buca
- Cesenatico – Ancòra
- Codigoro – La Zanzara
- Fiorano Modenese – Alto
- Maranello – Cavallino
- Modena – L’Erba del Re
- Modena – Al Gatto Verde
- Parma – Inkiostro
- Pennabilli – Il Piastrino
- Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina
- Rimini – Da Lucio
- Rimini – Abocar Due Cucine
- Rimini – Guido
- Rubbianino – Ca’ Matilde
- Rubiera – Osteria del Viandante
- San Piero in Bagno – Da Gorini
- Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli
- Savigno – Trattoria da Amerigo
FRIULI VENEZIA-GIULIA
- Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida
- Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò
- Ruda – Osteria Altran
- San Quirino – La Primula
- Sappada – Laite
LAZIO
- Acuto – Colline Ciociare
- Ariccia – Sintesi
- Fiumicino – Il Tino
- Fiumicino – Pascucci al Porticciolo
- Genazzano – Marco Bottega Ristorante
- Labico – Antonello Colonna Labico
- Pontinia – Mater1apr1ma
- Ponza – Acqua Pazza
- Rivodutri – La Trota
- Roma – Pulejo
- Roma – Orma Roma
- Roma – INEO
- Roma – Pipero Roma
- Roma – Il Convivio Troiani
- Roma – Per Me Giulio Terrinoni
- Roma – Achilli al Parlamento
- Roma – Imàgo
- Roma – Moma
- Roma – La Terrazza
- Roma – Marco Martini Restaurant
- Roma – Aroma
- Roma – All’Oro
- Roma – Glass Hostaria
- Roma – Zia
- Roma – Idylio by Apreda
- Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale
- Trevinano – La Parolina
LIGURIA
- Alassio – Nove
- Andora – Vignamare
- Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua
- Dolcedo – Equilibrio
- Genova – Il Marin
- Genova – San Giorgio
- Imperia – Sarri
- Noli – Vescovado
- Portofino – Cracco Portofino
- Sanremo – Paolo e Barbara
- Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino
- Ventimiglia – Casa Buono
LOMBARDIA
- Albavilla – Il Cantuccio
- Albiate – Grow Restaurant
- Bergamo – Impronte
- Borgonato – Due Colombe
- Calvisano – Al Gambero
- Cavernago – Il Saraceno
- Cernobbio – Materia
- Como – Kitchen
- Concesio – Miramonti l’Altro
- Cornaredo – Olmo
- Desenzano del Garda – Esplanade
- Fagnano Olona – Acquerello
- Fasano del Garda – Lido 84
- Fasano del Garda – Il Fagiano
- Gargnano – La Tortuga
- Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi
- Lodi – La Coldana
- Lomazzo – Trattoria Contemporanea
- Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina
- Manerba del Garda – Capriccio
- Mantello – La Preséf
- Milano – Cracco in Galleria
- Milano – Berton
- Milano – Sadler
- Milano – Contraste
- Milano – Iyo
- Milano – Il Luogo Aimo e Nadia
- Milano – Sine by Di Pinto
- Milano – Moebius Sperimentale
- Milano – Iyo Kaiseki
- Milano – Anima
- Milano – Procaccini
- Milano – Abba
- Milano – Horto
- Milano – Joia
- Monza – Il Circolino
- Olgiate Olona – Acqua
- Oltressenda Alta – Contrada Bricconi
- Origgio – Olio
- Ponte San Pietro – Cucina Cereda
- Pralboino – Leon d’Oro
- Pudiano – Sedicesimo Secolo
- Puegnago sul Garda – Casa Leali
- Saronno – Sui Generis
- Sirmione – La Rucola 2.0
- Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais
- Sirmione – Tancredi
- Sorisole – Assonica
- Torno – Il Sereno Al Lago
- Torrazza Coste – Villa Naj
- Trescore Balneario – LoRo
- Treviglio – San Martino
- Vigevano – I Castagni
- Villa d’Almè – Osteria della Brughiera
- Villa di Chiavenna – Lanterna Verde
MARCHE
- Gabicce Monte – Dalla Gioconda
- Loreto – Andreina
- Montemonaco – Il Tiglio
- Pesaro – Nostrano
- Porto San Giorgio – Retroscena
- Recanati – Casa Bertini
MOLISE
- Agnone – Locanda Mammì
PIEMONTE
- Alba – Locanda del Pilone
- Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti
- Canale – All’Enoteca
- Domodossola – Atelier
- Monforte d’Alba – FRE
- Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna
- Novello Massimo – Camia
- Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta
- Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake
- Pinerolo – Trattoria Zappatori
- Piobesi d’Alba – 21.9
- Pollone – Il Patio
- Priocca – Il Centro
- San Maurizio Canavese – La Credenza
- Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole
- Serralunga d’Alba – Guidoristorante
- Soriso – Al Sorriso
- Tigliole – Ca’ Vittoria
- Torino – Andrea Larossa
- Torino – Cannavacciuolo Bistrot
- Torino – Condividere
- Torino – Del Cambio
- Torino – Vintage 1997
- Torino – Carignano
- Torino – Piano35
- Torino – Unforgettable
- Treiso – La Ciau del Tornavento
- Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia
- Vernante – Nazionale
PUGLIA
- Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano
- Lecce – Primo Restaurant
- Manduria – Casamatta
- Polignano a Mare – Pashà
- Putignano – Angelo Sabatelli
- Savelletri – Due Camini
- Trani – Casa Sgarra
- Trani – Quintessenza
SARDEGNA
- Baia Sardinia – Capogiro
- Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant
- Pula – Fradis Minoris
- San Pantaleo – Il Fuoco Sacro
- San Teodoro – Gusto by Sadler
SICILIA
- Archi – Zash
- Bagheria – Lìmù
- Bagheria – I Pupi
- Catania – Coria
- Catania – Sapio
- Isola Vulcano – Il Cappero
- Linguaglossa – Shalai
- Malfa – Signum
- Marina di Ragusa – Votavota
- Noto – Crocifisso
- Palermo – Mec Restaurant
- Ragusa – Locanda Don Serafino
- Siracusa – Cortile Spirito Santo
- Taormina – La Capinera
- Taormina – Otto Geleng
- Taormina – Principe Cerami
- Taormina – Vineria Modì
- Terrasini – Il Bavaglino
TOSCANA
- Arezzo – Octavin
- Badia – A Passignano Osteria di Passignano
- Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard
- Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio
- Castelnuovo Berardenga – L’Asinello
- Castelnuovo Berardenga – Contrada
- Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso
- Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini
- Chiusdino – Saporium
- Fiesole – Serrae Villa Fiesole
- Firenze – Atto di Vito Mollica
- Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo
- Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura
- Firenze – Il Palagio
- Firenze – Borgo San Jacopo
- Firenze – Saporium Firenze
- Forte dei Marmi – Lorenzo
- Forte dei Marmi – Lux Lucis
- Forte dei Marmi – La Magnolia
- Forte dei Marmi – Sciabola
- Forte dei Marmi – Bistrot
- Fosdinovo – Locanda de Banchieri
- Gaiole in Chianti – Il Pievano
- Ghirlanda – Bracali
- Marina di Bibbona – La Pineta
- Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0
- Marlia – Butterfly
- Montalcino – La Sala dei Grappoli
- Montepulciano – Osmosi
- Porto Ercole – Il Pellicano
- Prato – Paca
- San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine
- San Gimignano – Linfa
- San Martino – Il Falconiere
- Seggiano – Silene
- Tavarnelle Val di Pesa – La Torre
- Viareggio – Romano
- Viareggio – Lunasia
- Vinci – Atman
TRENTINO ALTO ADIGE
- Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet
- Badia – Porcino
- Bressanone – Apostelstube
- Castelbello – Kuppelrain
- Cavalese – El Molin
- Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio
- Dobbiaco – Tilia
- Lagundo – Luisl Stube
- Madonna di Campiglio – Stube Hermitage
- Madonna di Campiglio – Dolomieu
- Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone
- Merano – Sissi
- Merano – In Viaggio – Claudio Melis
- Merano – Prezioso
- Moena – Malga Panna
- Molini – Schöneck
- Mules – Gourmetstube Einhorn
- Nova Levante – Johannesstube
- Ortisei – Anna Stuben
- Pinzolo – Grual
- Ravina – Locanda Margon
- San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897
- San Michele – Zur Rose
- San Michele – Osteria Acquarol
- Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet
- Selva di Val Gardena – Suinsom
UMBRIA
- Capodacqua – Une
- Norcia – Vespasia
- Perugia – Ada
- Torgiano – Elementi
VALLE D’AOSTA
- Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale
- Aosta – Vecchio Ristoro
- Breuil Cervinia – Wood
- Cogne – Le Petit Bellevue
VENETO
- Altissimo – Casin del Gamba
- Arzignano – Damini Macelleria & Affini
- Asiago – La Tana Gourmet
- Barbarano Vicentino – Aqua Crua
- Borgoricco – Storie d’Amore
- Brenzone sul Garda – Nin
- Cavaion Veronese – Oseleta
- Corrubbio – Amistà
- Cortina d’Ampezzo – Tivoli
- Cortina d’Ampezzo – SanBrite
- Malcesine Vecchia – Malcesine
- Malo – La Favellina
- Mazzorbo – Venissa
- Oderzo – Gellivs
- Plois – Dolada
- Pontelongo – Lazzaro 1915
- Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo
- Schio – Spinechile
- Scorzè – San Martino
- Venezia – Quadri
- Venezia – Local
- Venezia – Oro Restaurant
- Venezia – Agli Amici Dopolavoro
- Venezia – Wistèria
- Venezia – Palais Royal Restaurant
- Verona – Iris Ristorante
- Verona – Il Desco
- Vicenza – Matteo Grandi in Basilica