Gruppo Mastrotto dona a S.O.G.I.T. un automezzo con pedana per carrozzine

È stato consegnato oggi l’automezzo attrezzato con pedana per carrozzine donato da Gruppo Mastrotto all’associazione di volontariato S.O.G.I.T. Onlus sezione Agno-Chiampo nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo questa mattina presso la sede dell’associazione in via Monte Cengio 9, a Chiampo e alla quale hanno preso parte, oltre ai Sindaci di Arzignano e Chiampo, anche il parroco di Chiampo, il Presidente di S.O.G.I.T., Andrea Fracca e, in rappresentanza di Gruppo Mastrotto Santo Mastrotto – fondatore, insieme al fratello Bruno, dell’azienda – Renata Sartori e Giovanna Mastrotto, Amministratori. Gruppo Mastrotto, realtà industriale tra i principali player a livello mondiale nel settore conciario con sede ad Arzignano, da sempre sostiene attivamente il proprio territorio attraverso iniziative concrete rivolte a realtà e associazioni locali. In occasione dello scorso Natale l’azienda aveva scelto di supportare proprio l’associazione di volontariato S.O.G.IT. Onlus sezione Agno-Chiampo, donando un automezzo che servirà principalmente per trasportare ammalati e persone con disabilità alle visite mediche presso le varie strutture sanitarie. Il veicolo è fondamentale per poter assicurare continuità a tutte le richieste degli utenti verso l’associazione, tra cui anziani, persone debilitate da malattia, bambini costretti a lunghe terapie. Oggi il progetto può dirsi concluso, con la consegna del veicolo all’associazione e la sua conseguente entrata in servizio. Nel corso della cerimonia il mezzo ha anche ricevuto la benedizione del parroco di Chiampo. S.O.G.IT. Onlus – Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia – nella sezione di Agno-Chiampo è composta da circa trenta volontari che dal 2008 operano in tutto il territorio della Valle del Chiampo per portare aiuto ai bisognosi. Un nuovo veicolo per il trasporto dell’utenza costituisce un importante sostegno alle famiglie che chiedono sempre maggiore aiuto per permettere ai propri cari di raggiungere gli ospedali e ottenere le cure di cui necessitano. “Il percorso di sostenibilità del Gruppo Mastrotto affonda le radici nel nostro distretto – spiega Giovanna Mastrotto – e si sviluppa con iniziative non solo di carattere ambientale , ma anche sociale. L’inaugurazione di questo nuovo mezzo rappresenta un segno concreto della presenza della nostra azienda in questo territorio e dell’ascolto delle necessità delle sue persone”.“Desideriamo anche ringraziare i nostri fornitori – aggiunge Renata Sartori – ai quali abbiamo chiesto di partecipare al progetto sostituendo gli omaggi natalizi con una donazione e che hanno aderito con entusiasmo. È anche con il loro contributo che abbiamo conseguito questo risultato”. “Un grande ringraziamento va al Gruppo Mastrotto di Arzignano – ha dichiarato Andrea Fracca – che ci ha sostenuto in questo progetto di un nuovo mezzo Opel combi attrezzato per le carrozzine disabili, indispensabile per le visite mediche quotidiane presso le varie strutture sanitarie”. La sezione S.O.G.IT Agno-Chiampo è stata fondata nell’ottobre 2007 da una quindicina di volontari. L’associazione di volontariato Terzo Settore O.N.L.U.S ha lo scopo di insegnare, promuovere corsi e tecniche base di primo soccorso, teorico e pratico. Negli anni la S.O.G.IT. Agno-Chiampo ha collaborato con Comuni, Associazioni, Forze dell’ordine, prestando il proprio servizio di primo soccorso nelle calamità naturali, incidenti stradali ed assistenza durante le pubbliche manifestazioni organizzate nel territorio. Inoltre, si occupa di persone con disabilità, anziani per visite mediche in strutture sanitarie, sia per privati sia per le case di riposo. Ad oggi l’Associazione conta una trentina di volontari, due ambulanze ed un mezzo adibito a trasporto pazienti in carrozzella nonché di sedie motorizzate per lo spostamento di utenti in edifici privi di ascensore. Dal 2019 usufruisce di una nuova sede che oltre custodire mezzi e materiali sanitari è atta ad ospitare i corsi di primo soccorso.