Montecchio – Bando per assegnare a giovani coppie appartamenti confiscati alle mafie

Sono nove gli appartamenti a uso abitativo, sugli undici confiscati alla criminalità organizzata, che l’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore mette ora a disposizione della città. Cinque verranno assegnati gratuitamente, tramite una selezione pubblica, a enti no profit del terzo settore, in particolare del privato sociale e associazioni di volontariato con lo scopo di sviluppare un progetto di co-housing e per l’autonomia abitativa. Altri quattro, invece, sono destinati a giovani coppie che potranno riceverli a un canone agevolato per incentivare la residenzialità e rivitalizzare il quartiere. Tutti gli alloggi si trovano al civico 2 di via Bacchiglione, sono arredati e dispongono di un box auto.

Le abitazioni riservate alle associazioni saranno oggetto della stipula di una convenzione della durata di dieci anni, eventualmente rinnovabile per altri cinque anni. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12.30 di venerdì 31 maggio 2024, con le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune. La valutazione delle proposte progettuali presentate, con finalità solidaristiche e per la realizzazione di servizi utili alla comunità locale, sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice.

Gli alloggi per le giovani coppie (con età inferiore ai 35 anni) verranno messi a disposizione con contratti di locazione a canone agevolato, pari a poco più di 190 euro mensili, con una durata di 3+2 anni e possibilità di rinnovo. Il Comune di Montecchio Maggiore rinuncerà a richiedere il deposito cauzionale date le finalità sociali dell’iniziativa. Possono presentare la domanda i nuclei costituiti da coniugi o da coppie unite civilmente, da conviventi di fatto purché la stabile convivenza abbia avuto inizio da non più di due anni e sia dimostrata nelle forme di legge, da coppie che intendano contrarre matrimonio o unione civile entro dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso. Considerate le dimensioni degli alloggi non verranno ritenute idonee all’inserimento in graduatoria le istanze presentate da coppie con figli conviventi. Le domande dovranno essere inviate all’ente comunale entro la mezzanotte di venerdì 7 giugno 2024. In seguito verrà formata una graduatoria in base ai punteggi indicati nel bando.

I restanti due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata verranno utilizzati dal Comune di Montecchio Maggiore per dare risposta a gravi situazioni di emergenza abitativa e sociale.