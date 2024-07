Fondi Pnrr, Acque del Chiampo e Medio Chiampo si uniscono per gestire i cantieri anti-perdite da 12 milioni di euro

Dai progetti ai cantieri per tutelare la risorsa idrica e ridurre le perdite dell’acquedotto con i fondi Pnrr.

Acque del Chiampo e Medio Chiampo hanno firmato la convenzione che segna la nascita del raggruppamento temporaneo d’impresa, con Acque del Chiampo società capogruppo, che darà il via agli interventi già progettati per i territori dei 13 Comuni soci. In totale 12 milioni di euro per i due gestori assegnati lo scorso maggio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) al progetto di Acque del Chiampo presentato insieme a Medio Chiampo e con il coordinamento del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

Fra gli interventi al via, la realizzazione dei pozzetti per l’alloggiamento degli strumenti di misurazione di portata, la sostituzione di alcune parti della rete particolarmente critiche e anche l’installazione di ulteriori misuratori della qualità dell’acqua.

“Finalmente possiamo dare il via ai lavori dopo aver atteso a lungo i finanziamenti, il sistema permetterà di avere dati in tempo reale per intervenire puntualmente per ridurre le perdite.

– commenta il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli -. Le prestazioni del nostro acquedotto sono già oggi fra le migliori del Veneto, ma questo finanziamento è un incentivo a fare ancora meglio, non solo per ridurre costi e sprechi, ma come impegno strutturale in linea con la recente trasformazione di Acque del Chiampo in società benefit. È una grande occasione per il gestore idrico e servirà il massimo impegno della nostra struttura tecnica per rispettare le scadenze stringenti per la realizzazione dei progetti”.

“Abbiamo già avviato da tempo un piano importante di rinnovamento delle reti e di contenimento delle perdite, con interventi di manutenzione straordinaria, installazione di contatori intelligenti, segmentazione e mappatura del territorio – spiega il direttore di Medio Chiampo, Luigi Culpo -. Con il sostegno dei Comuni soci, abbiamo in questi anni programmato e portato a termine investimenti importanti, come la messa in sicurezza a scopo preventivo di tutta la nostra rete acquedottistica con impianti di filtraggio a carboni attivi. Grazie alle risorse del Pnrr potremo rafforzare ulteriormente il nostro percorso di tutela della risorsa idrica e accorciare i tempi di realizzazione”.

Il progetto riguarda la riduzione delle perdite attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acquedotto: si tratta di servizi ed opere per la distrettualizzazione di circa 960 chilometri di reti acquedottistiche dell’intero territorio del Consiglio di Bacino, che comprende i 13 Comuni gestiti da Acque del Chiampo e Medio Chiampo. Si prevede la realizzazione di circa 70 punti di monitoraggio della rete, l’analisi e il controllo dei dati, la modellazione della rete stessa, la riparazione e sostituzione di parti ammalorate e l’adozione di metodiche gestionali innovative per il contenimento delle perdite.