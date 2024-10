Dal 1° novembre si accede agli ecocentri di Montecchio Maggiore e Brendola con la tessera sanitaria

Novità in arrivo per i cittadini di Montecchio Maggiore e Brendola che utilizzano i primi l’ecocentro comunale di via Sommer a Montecchio e l’ecocentro intercomunale di via Einaudi (territorio comunale di Brendola) e i secondi il solo ecocentro intercomunale di via Einaudi.

Dal 1° novembre sarà attivato il nuovo sistema di accesso. Per far sì che la sbarra d’ingresso si apra, non sarà più necessaria l’attuale apposita tessera fornita a ogni utenza, ma dovrà essere avvicinata al lettore ottico la propria tessera sanitaria.

La modifica garantirà ad ogni componente maggiorenne del nucleo familiare di accedere all’ecocentro, per un massimo di quattro accessi alla settimana per ogni famiglia.

“In questo modo – spiega il presidente di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Carletti – si avranno alcuni vantaggi: tutti i membri maggiorenni di una famiglia, muniti di tessera sanitaria, potranno accedere agli ecocentri, mentre attualmente ogni famiglia ha a disposizione una sola tessera; si otterrà una limitazione degli accessi abusivi da parte di cittadini non residenti, in quanto il sistema individuerà immediatamente la provenienza dell’utente; Agno Chiampo Ambiente avrà un controllo maggiore sugli accessi e potrà così tarare al meglio i servizi erogati nei due ecocentri”.

Inoltre, il software che regolerà gli accessi sarà integrato con quello che gestisce la Tari. L’accesso, quindi, verrà negato a chi non è in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.

Per quel che riguarda, invece, le utenze non domestiche, Agno Chiampo Ambiente ha provveduto in questi giorni a inviare a tutte le ditte una nuova tessera identificativa dotata di codice a barre. Le ditte possono accedere solo nella giornata di lunedì, previo appuntamento contattando il call center attivo al numero 800 959 366 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Sono ammessi al massimo quattro accessi all’anno.