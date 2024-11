Domenica l’inaugurazione dei presepi del Sentiero delle Fontane

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sarà inaugurato domenica (1 dicembre) alle 9:30 l’allestimento natalizio con i presepi del Sentiero delle Fontane di Lonigo, realizzato dal CAI di Lonigo con il patrocinio del Comune di Lonigo, il sostegno di Acque del Chiampo e il coinvolgimento delle realtà associative locali (Papa Giovanni XXIII, Unità Pastorale di Lonigo, Comunità di Monticello, ANFFAS e Circolo Fotografico Leoniceno CFL).

Il percorso è stato ideato per valorizzare le caratteristiche peculiari dei Monti di Lonigo ed in particolare le sorgenti e le fontane, ricordandone l’utilità storica per la popolazione in passato.

In occasione delle prossime festività natalizie, il sentiero è stato arricchito con la collocazione di presepi, allestiti dalle associazioni leonicene e dagli abitanti di Monticello di Lonigo, in prossimità delle fontane.

Il ritrovo è previsto alle 9:30 nel piazzale davanti al convento di San Daniele (via San Daniele, 56) da cui prenderà il via il percorso, la fine dell’escursione è prevista per le 13.

Nel pomeriggio, alle 16, nella chiesa di Sant’Apollinare di Monticello di Lonigo ci sarà il concerto del coro CAI di Lonigo e del Coro Polifonico San Lorenzo di Pescantina.

Per maggiori informazioni: 0444833846