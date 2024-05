VICENTINO – Cantiere edile fuori regola: tre denunce e 60 mila euro di multa

Durante un servizio straordinario ordinato dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio per verificare il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la mattina dell’8 maggio scorso, i Carabinieri della Stazione di Malo e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno condotto un’ispezione presso un cantiere edile residenziale situato nell’abitato del comune di Isola Vicentina.

Durante il controllo, sono emerse violazioni delle norme di sicurezza previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza di tre persone: il legale rappresentante, l’amministratore unico e il coordinatore per la sicurezza di altrettante imprese operanti nel cantiere. Inoltre, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di una delle imprese controllate.

Complessivamente, sono state elevate multe per oltre € 54.000 e sanzioni amministrative per € 3.000 in seguito all’esito dell’ispezione.