Allo “Scalabrin” giovani studenti e studentesse parrucchieri si prendono cura degli ospiti

20 messe in piega, 40 manicure e, per chi l’ha richiesto, anche un po’ di make-up: per una mattinata il Centro residenziale Scalabrin di via IV Martiri 73 ad Arzignano si è trasformato in un salone di bellezza grazie all’evento “Un sorriso allo Scalabrin”, organizzato da Il Sorriso di Angela con il Cfp Scuola di Formazione Professionale di Trissino. Le allieve e gli allievi della classe terza del settore Operatore del Benessere e Acconciatura, infatti, giovedì 11 aprile hanno eseguito trattamenti estetici su capelli, mani e viso per alcuni degli ospiti della struttura. Studenti e studentesse li hanno curati e coccolati, ma soprattutto hanno socializzato con loro: ne è nata una mattinata di scambio intergenerazionale, in un vero e proprio salone di bellezza allestito, in tutta sicurezza, nei locali della residenza. Vestiti di tutto punto con grembiule d’ordinanza e attrezzi del mestiere, accompagnati dalle docenti Paola Gattazzo, Eva Dallari e Giovanna Cimenti, visibilmente emozionati ma felici, studentesse e studenti si sono presi cura degli anziani ospiti. “In virtù della partnership stretta dalla nostra scuola con l’associazione no profit Il Sorriso di Angela, abbiamo accolto con gioia la proposta di questo originale evento – spiega il direttore del Cfp Trissino Claudio Meggiolaro – insieme poi abbiamo incontrato la disponibilità dello staff dello Scalabrin: ne è nata una mattinata nel segno della condivisione e dell’amicizia tra generazioni. Per i nostri allievi sicuramente un evento che li ha fatti riflettere sul significato di mettere le proprie competenze, acquisite a scuola, al servizio degli altri”. Anche il Presidente del centro residenziale Francesca Sgevano sottolinea: “la straordinaria particolarità del progetto sotto il profilo delle relazioni umane, del rapporto fra diverse generazioni che riproduce momenti di vita familiare e consuetudini care agli ospiti della nostra struttura”. Nel pomeriggio, poi, gli ospiti sono stati protagonisti, con i famigliari, di una sessione di foto-ricordo svolte da un fotografo professionista. “È stato un momento non solo di servizio, ma anche e soprattutto di convivialità – conclude Diego Vignaga, presidente dell’associazione Il Sorriso di Angela – ringraziamo allieve e allievi del Cfp per la loro professionalità e la scuola per la sensibilità dimostrata. Questo innovativo legame tra la nostra associazione e il Cfp è un percorso che stiamo sviluppando insieme e siamo certi che ci porterà lontano”.