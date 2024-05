Arzignano – Anche Acque del Chiampo dà il benvenuto agli Alpini

BENVENUTI ALPINI è lo striscione di saluto nella sede di Acque del Chiampo per le Penne Nere in arrivo da tutta Italia per l’Adunata a Vicenza

Per salutare le Penne Nere che stanno arrivando nel Vicentino da tutta Italia per la 95ª Adunata degli Alpini nel capoluogo fino a domenica prossima, Acque del Chiampo ha esposto uno striscione BENVENUTI ALPINI di fronte all’ingresso della sede di via Ferraretta ad Arzignano.

Questa mattina è stata fatta la foto ricordo con i dipendenti, in particolare con coloro che hanno fatto parte degli alpini e indossavano quindi il cappello con la penna nera, che insieme al vice presidente, Guglielmo Dal Ceredo, e al direttore generale, Andrea Chiorboli, hanno rivolto ai partecipanti all’Adunata un messaggio di benvenuto e di augurio per la buona riuscita della manifestazione.