Lotta allo spaccio: arrestato uno spacciatore e sequestrati oltre 1,5 chili di droga

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un soggetto di nazionalità italiana, disoccupato, per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, sequestrando oltre un chilo e mezzo di hashish, un telefono cellulare, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per suddividere lo stupefacente e 70 euro, provento dell’attività di spaccio appena compiuta.

In particolare, nella serata del 19 aprile scorso, a Trissino militari della Compagnia di Arzignano, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno colto un ragazzo ventunenne residente in paese nell’atto di cedere due dosi di hashish, per un peso complessivo pari a poco meno di 12 grammi, a un ventenne del luogo a fronte della corresponsione di 70 euro.

Immediatamente intervenuta, la pattuglia operante ha proceduto con una successiva perquisizione presso l’abitazione dello spacciatore, che consentiva il rinvenimento e il sequestro probatorio di iniziativa di un rilevante quantitativo di stupefacente pari a 1.521 grammi di hashish – suddiviso in panetti da 100 grammi cadauno pronti per la rivendita – oltre a un telefono cellulare, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per tagliare la droga.

Il responsabile, su disposizione del P.M. di turno, veniva tratto in arresto e, quindi, accompagnato presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in stato di arresti domiciliari.