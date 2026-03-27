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27 Marzo 2026 - 17.42

Gravissimo incidente sul lavoro a Camisano Vicentino: operaio ustionato da tubatura scoppiata

REDAZIONE
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Camisano Vicentino – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in via Ca Marzare, presso lo stabilimento della ditta Cereal Docks. Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito dello scoppio di una tubatura contenente vapore acqueo, riportando ustioni estese e un traumatismo addominale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno assegnato al paziente il Codice Rosso, trasportandolo d’urgenza presso la Rianimazione di Vicenza. Attualmente l’operaio è ricoverato in terapia intensiva e, una volta stabilizzato, è previsto il trasferimento in un Centro Ustioni specializzato per le cure necessarie.

Le autorità competenti hanno già attivato lo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) e le forze dell’ordine per le indagini sull’incidente, al fine di chiarire le cause dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità sul rispetto delle normative di sicurezza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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