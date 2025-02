Grammy Awards: Beatles e Rolling Stones premiati insieme per la prima volta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Los Angeles, 2 febbraio 2025 – Beatles o Rolling Stones? Il dibattito che ha diviso generazioni di appassionati di rock ha vissuto un momento storico alla 67ª edizione dei Grammy Awards. Per la prima volta, i due leggendari gruppi britannici sono stati premiati nella stessa serata, segnando un’inedita doppia celebrazione della loro eredità musicale.

I Beatles hanno conquistato il premio per la Canzone Rock dell’Anno con Now and Then, brano inedito reso possibile dall’intelligenza artificiale, che ha estratto la voce di John Lennon da una demo del 1977. A ritirare il premio è stato Sean Lennon, figlio del leggendario artista.

I Rolling Stones, invece, hanno vinto nella categoria Miglior Album Rock con Hackney Diamonds, il loro primo lavoro in studio dal 2005 e il primo dopo la scomparsa del batterista Charlie Watts nel 2021. A ricevere il premio sono stati Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, affiancati dal produttore Andrew Watt, che ha collaborato con star come Lady Gaga, Elton John e Stevie Wonder per la realizzazione dell’album.

Nonostante la loro leggendaria carriera, i Rolling Stones avevano vinto solo quattro Grammy prima di questa edizione, mentre i Beatles, come gruppo, ne hanno collezionati sette. L’evento di domenica ha scritto una nuova pagina nella storia della musica, dimostrando che il fascino delle due band non conosce tempo.