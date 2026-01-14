CRONACA
14 Gennaio 2026 - 19.38

Giovane scomparsa a Padova: spuntano delle immagini la riprendono in bici

REDAZIONE
Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da Padova otto giorni fa, la sera del 6 gennaio scorso è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza.

La studentessa è stata immortalata alle 22.18 dal distributore di Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e alle 23.06 dall’impianto di Villa di Teolo.
    Nelle immagini la si vede in sella alla sua bicicletta viola, poi ritrovata chiusa con il lucchetto poco distante dal suo ultimo passaggio, e con uno zainetto rosso sulle spalle. La ragazza indossa indossa un paio di jeans e una giacca nera col cappuccio. Sul portapacchi della bici ci sono i due cartoni delle pizze prese d’asporto intorno alle 22.00.
    La diffusione delle immagini è stata autorizzata dalla Procura di Padova, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. ANSA VENETO

