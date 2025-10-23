Giacomo Canova è il nuovo Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche del Veneto (OPI).

Nella serata di ieri, 22 ottobre, Giacomo Sebastiano Canova, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza, è stato eletto alla presidenza del Coordinamento regionale OPI Veneto, che riunisce i sette presidenti degli Ordini provinciali.

«Il Coordinamento Regionale rappresenta la voce unitaria degli infermieri veneti – ha dichiarato Canova –: una voce che deve essere autorevole, propositiva, ma soprattutto presente nei tavoli istituzionali dove si decide il futuro della sanità veneta».

L’elezione di Canova, che ha ringraziato i colleghi presidenti provinciali per la fiducia accordata e il presidente uscente, Denis Piombo per il lavoro svolto, giunge in un momento particolarmente significativo per la professione infermieristica, chiamata ad affrontare sfide decisive in termini di attrattività, sostenibilità organizzativa, valorizzazione delle competenze e rinnovamento dei modelli di assistenza.

Tra le priorità del nuovo mandato il neopresidente ha sottolineato la più immediata: «Dobbiamo portare con forza le istanze dell’infermieristica all’attenzione del mondo politico, in modo che la sanità e il ruolo degli infermieri trovino spazio concreto nelle agende programmatiche e nelle decisioni del prossimo governo regionale».