Gallio, lupi in azione: sbranata cagnolina

Ancora lupi in azione sull’altopiano: a Gallio, in via Bertigo, nella notte tra giovedì e venerdì, una cagnolina è stata sbranata appena fuori piccola stalla dell’azienda agricola dei suoi proprietari. Non è bastata la rete rigida posizionata dal proprietario dell’abitazione, atta a proteggere gli animali in modo che non entrano e non escano: il branco l’ha piegata e ha aggredito il cane. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La cagnetta è stata sbranata e di lei è rimasto riconoscibile solo il muso. Visibilmente turbata anche l’altra cagnolina di casa, Luna, mentre per Mosele, il titolare dell’azienda agricola si tratta dell’ennesima azione subita dai lupi: in tre anni, nove vitelli, una mucca e un puledro sono stati sbranati dagli animali.