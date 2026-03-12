Furti ai danni di anziane: arrestato un 50enne

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza nei confronti di un 50enne, cittadino marocchino, ritenuto responsabile di furti ai danni di persone anziane e reato di autoriciclaggio.

In particolare sono stati contestati all’indagato due precisi episodi: il 17 novembre 2025 a Zanè, quando verso le ore 15:00 circa, nei pressi del cimitero comunale di via Verdi, un’anziana vedova del luogo è stata

avvicinata da un individuo che le ha strappato dal collo una collana in oro, per poi dileguarsi rapidamente a bordo di un’autovettura di colore grigio; il 21 novembre 2025 a Montecchio Precalcino quando, nella tarda mattinata, un’anziana pensionata, ha sorpreso a casa sua un individuo che anche lì le ha strappato dal collo una collana in oro giallo, dandosi poi alla fuga. A seguito di successiva verifica all’interno dell’abitazione, risultava inoltre asportato un orologio in oro da donna, vari monili in oro e una piccola somma di denaro contante.

I Carabinieri hanno poi trovato, in un esercizio commerciale “compro oro” sito in Vicenza, i monili in oro giallo sottratti alla vittima del furto avvenuto a Montecchio Precalcino, nonché sequestrare una cospicua somma di denaro, alcune migliaia di euro, all’indagato, perché presumibilmente provento di reati. L’attività investigativa dei Carabinieri di Thiene consentiva inoltre di rinvenire, presso un esercizio

commerciale “compro oro” sito in Vicenza, i monili in oro giallo sottratti alla vittima del furto

avvenuto a Montecchio Precalcino, nonché sequestrare una cospicua somma di denaro, alcune

migliaia di euro, all’indagato, perché presumibilmente provento di reati.

L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Zanè.