Uomo investito da un furgone nel Vicentino: è grave

Grave incidente a Schio lunedì 3 luglio poco dopo le 10. Un uomo di 62 residente a Santorso, alla guida di furgone, stava percorrendo via Maraschin con direzione Torrebelvicino. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Riboli, per cause in corso di accertamento, ha investito un 83enne di Schio, che stava attraversando la strada a piedi.

A seguito dell’urto il pedone è stato trasportato da ambulanza 118 all’Ospedale di Santorso, dal quale è stato poi trasferito all’Ospedale di Vicenza e ricoverato in prognosi riservata.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale “Alto Vicentino”.