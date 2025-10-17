Furbata dei tedeschi che inventano il ‘PriSecco’. Tribunale Ue annulla il marchio



Riconosciuta l’evocazione della Doc veneta, respinto il ricorso dell’azienda Manufaktur Jörg Geiger GmbH

VENEZIA, 17 ottobre 2025 – Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto definitivamente il ricorso della tedesca Manufaktur Jörg Geiger GmbH, confermando la nullità del marchio “PriSecco” per evocazione indebita della denominazione “Prosecco”.

La decisione ribadisce quanto già stabilito dalla Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), che nel 2022 aveva annullato la registrazione del marchio tedesco. Il “PriSecco”, registrato nel 2015 per cocktail analcolici a base di frutta, era stato contestato dal Consorzio di tutela della Doc Prosecco, rappresentato dallo studio legale Bird & Bird, per la somiglianza visiva e fonetica con il nome del celebre vino veneto.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione dell’Euipo: la forte analogia tra le due denominazioni e l’affinità commerciale tra vini spumanti e bevande fruttate rendono evidente il richiamo al Prosecco. La preesistenza del marchio in Germania non è stata considerata un elemento sufficiente a giustificarne la validità.

Per il Consorzio Doc Prosecco, la sentenza rappresenta una nuova conferma della tutela delle denominazioni di origine europee e del valore del marchio “Prosecco”, oggi tra i vini più riconosciuti e tutelati al mondo.

Lo studio Bird & Bird ha seguito il procedimento con il partner Giovanni Galimberti, il Trademark Attorney Alessandro Sciarra, l’associate Francesca Fili e la partner Rita Tardiolo.