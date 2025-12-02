CRONACA
2 Dicembre 2025 - 13.27

Fuga di gas in un centro estetico: illese titolare e cliente

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Una fuga di gas sarebbe la responsabile di una forte esplosione accaduta questa mattina a Vicenza in via Laghi, nel quartiere di Laghetto.

Completamente sventrato un negozio di estetica dove la titolare stava seguendo una cliente.Entrambe non hanno riportato ferite e sono state comunque assistite dal personale del 118, ma hanno rifiutato il ricovero al Pronto Soccorso.
    Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Vicenza e la polizia che sta raccogliendo le testimonianze. All’origine di quanto accaduto una perdita di gas da un’attività confinante.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Fuga di gas in un centro estetico: illese titolare e cliente | TViWeb Fuga di gas in un centro estetico: illese titolare e cliente | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy