Fuga di gas in un centro estetico: illese titolare e cliente

Una fuga di gas sarebbe la responsabile di una forte esplosione accaduta questa mattina a Vicenza in via Laghi, nel quartiere di Laghetto.

Completamente sventrato un negozio di estetica dove la titolare stava seguendo una cliente.Entrambe non hanno riportato ferite e sono state comunque assistite dal personale del 118, ma hanno rifiutato il ricovero al Pronto Soccorso.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Vicenza e la polizia che sta raccogliendo le testimonianze. All’origine di quanto accaduto una perdita di gas da un’attività confinante.