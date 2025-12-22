Freeclimber ferito alla falesia di Lumignano, interviene il Soccorso alpino

Longare (Vicenza), 21 dicembre 2025 – Attorno alle 15.20 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un incidente avvenuto alla falesia di Lumignano, dove un freeclimber di 31 anni, residente a Padova, si è infortunato durante una salita.

L’uomo aveva da poco iniziato a scalare una via del settore Naso di Bicio quando è caduto per circa 3-4 metri fino alla base della parete. Nell’impatto ha messo male un piede, riportando una sospetta frattura di tibia e perone.

Un soccorritore e un medico, presenti casualmente sul posto, hanno prestato le prime cure all’infortunato, mentre nel frattempo giungeva una squadra di volontari del Soccorso alpino a supporto delle operazioni e veniva attivato l’elicottero di Verona emergenza. Il tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di una ventina di metri, ha provveduto al recupero del ferito, che è stato poi issato a bordo con la stessa modalità.

L’eliambulanza ha quindi raggiunto il campo sportivo per il rendez vous con l’ambulanza terrestre. Dopo il trasferimento del paziente, il mezzo di soccorso è ripartito in direzione dell’ospedale di Vicenza per le cure del caso.