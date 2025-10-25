Fratelli d’Italia Vicenza presenta i nove candidati alle Regionali 2025

VICENZA – Fratelli d’Italia ha ufficializzato la lista dei candidati della provincia di Vicenza per le elezioni regionali del Veneto, in programma il 23 e 24 novembre 2025. La squadra è composta da Sergio Berlato, Elena Pavan, Joe Formaggio, Giulia Sottoriva, Francesco Enrico Gonzo, Teresa Sperotto, Andrea Nardin, Cristina Zanini e Francesco Rucco.

La lista, approvata all’unanimità dal Coordinamento provinciale, rappresenta un equilibrio tra esperienza amministrativa, radicamento territoriale e competenze maturate in ambito istituzionale, professionale e associativo. Si tratta di profili in grado di offrire una visione ampia e concreta delle sfide che attendono il Veneto e, in particolare, la provincia di Vicenza nei prossimi anni.

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia ha sottolineato come si tratti di una lista competitiva e profondamente legata al territorio, composta da donne e uomini con credibilità e risultati alle spalle. Tra i candidati figurano amministratori che hanno guidato i propri Comuni, rappresentanti già presenti nelle istituzioni regionali ed europee, e figure impegnate nel mondo del lavoro, dell’impresa e del volontariato.

L’obiettivo dichiarato del partito – recita un comunicato – è dare risposte concrete alle esigenze del territorio, rappresentando al meglio le istanze dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni locali. La squadra vicentina punta a contribuire con serietà e determinazione al progetto di governo guidato dal candidato presidente Alberto Stefani, portando avanti un’azione politica fondata su unità, competenza e responsabilità.

Fratelli d’Italia – conclude il comunicato – conferma così la volontà di mantenere Vicenza al centro della scena politica regionale, rafforzando il proprio ruolo all’interno della futura giunta del Veneto e continuando a promuovere, con orgoglio, gli interessi dei vicentini.