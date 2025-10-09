Fratelli d’Italia, la lista vicentina per le regionali è pronta: ecco i candidati

In aggiornamento

La lista di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in Veneto, nella provincia di Vicenza, è ormai definita. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni (o nelle prossime ore), ma le indiscrezioni confermano gran parte dei movimenti e delle strategie politiche emerse nei mesi scorsi. Non mancano alcune esclusioni, mentre la composizione rispetta l’equilibrio di genere previsto dalla legge.

Tra i nove candidati figurano nomi di rilievo del panorama politico vicentino e veneto. Per esempio l’ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il presidente della Provincia di Vicenza e sindaco di Montegalda Andrea Nardin, approdato in Fratelli d’Italia solo pochi mesi fa. Con lui il sindaco di Isola Vicentina e consigliere provinciale delegato Francesco Gonzo e l’europarlamentare Sergio Berlato, storico esponente e capo di una delle principali correnti del partito.

Accanto a Berlato, la “berlatiana” Giulia Sottoriva, mentre il consigliere uscente ed ex sindaco di Albettone Joe Formaggio – figura carismatica e indipendente – guida di fatto una corrente autonoma. Presenti anche l’ex sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan, l’attuale sindaco di Fara Vicentino Teresa Sperotto, vicina all’area Donazzan e rappresentante dei sindaci nel comitato degli amministratori di Vi.acqua S.p.A., e Cristina Zanini, capogruppo di minoranza a Monticello Conte Otto, politicamente affine a Formaggio.

La squadra vicentina di Fratelli d’Italia si presenta così composta (ordine casuale): Joe Formaggio, Francesco Rucco, Francesco Gonzo, Sergio Berlato, Giulia Sottoriva, Cristina Zanini, Elena Pavan, Teresa Sperotto, Andrea Nardin.

Con un mix di amministratori locali, volti noti e nuove adesioni, il partito di Giorgia Meloni punta a consolidare la propria presenza nel territorio in vista della sfida elettorale di novembre.