Francia – Vince 1 milione di euro ma non ritira i soldi: giocatore perde il premio

Si tratta di un errore con conseguenze importanti. Un giocatore dell’EuroMillions, lo scorso 20 maggio 2025, ha perso definitivamente il premio di 1 milione di euro vinto grazie a My Million (codice AW 582 7504), come confermato da FDJ United (ex Française des Jeux) a TF1info. Il giocatore, che aveva convalidato la sua giocata nel dipartimento dell’Essonne, aveva tempo fino alle 23:59 di venerdì 18 luglio — cioè sessanta giorni — per presentarsi e ritirare il premio. Scaduto questo termine, la giocata è stata considerata nulla.

La somma non reclamata viene reinvestita nei fondi FDJ

Per le vincite di primo livello, ovvero quelle con tutti i numeri vincenti, le somme non riscosse vengono versate nel fondo premi della FDJ. Per i premi di secondo livello (cinque numeri corretti senza il numero fortunato) o di terzo livello (quattro numeri corretti con il numero fortunato), invece, gli importi vengono trasferiti allo Stato, come spiega la FDJ.

Questo non è un caso isolato. Secondo un articolo de Le Parisien del 2022, tra il 2020 e il 2022 sono stati lasciati incassati premi per un totale di 200 milioni di euro. Di questa somma, 10 milioni sono stati reinvestiti nei fondi della Française des Jeux. Una brutta notizia per chi avrebbe potuto festeggiare.